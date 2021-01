Atilano Arias trabaja en la prevención de la financiación de grupos terroristas

El sarriano Atilano Arias López se mudó a Polonia a finales de 2011 para ser profesor de español, nueve años después su vida laboral cambió por completo y trabaja en la multinacional norteamericana MoneyGram como supervisor jefe de una unidad para la prevención de la financiación de grupos terroristas y el blanqueo de capitales.

El joven estudió Magisterio y le surgió la oportunidad de enseñar español para extranjeros en Polonia, lanzándose a la aventura. Entonces, a través de su pareja, natural de este país, decidió probar suerte enviando currículums y a los "pocos días" se pusieron en contacto con él de una academia privada en Torun, una pequeña ciudad situada a unos 200 kilómetros de Varsovia. El español es "muy popular" en el país y es el "segundo idioma", después del inglés.

Atilano Arias, de 30 años, lamenta que la profesión de maestro "no es muy reconocida" en Polonia, ganando "300 euros al mes". "Tenía mucho trabajo, el jefe, los compañeros y los alumnos eran excepcionales", si bien la remuneración era "muy mala", dando "a duras penas para sobrevivir".

Ya en 2015 comenzó a trabajar en MoneyGram después de encontrar una oferta que pedía "alguien que hablara español e inglés para el servicio de atención al cliente". Dejó todo de nuevo y se mudó a Varsovia, convirtiéndose en especialista de atención al cliente para el mercado inglés. A partir de ahí fue ascendiendo hasta llegar a supervisor jefe de la unidad de inteligencia financiera, un departamento del que disponen "todos los bancos y empresas" del sector, apunta.

"Vemos la fuente de ingresos de esa persona, a quién le envía dinero y estudiamos a la persona que recibe dinero"

El sarriano no pensó nunca en llegar a este trabajo estudiando Magisterio, pero en Polonia, destaca, las empresas no tienen tanto en cuenta los estudios. "Se fijan en la formación, pero no es determinante. En España a los jóvenes les cuesta mucho más si no tienen una gran formación académica que respalde. Aquí si te esfuerzas y tienes potencial te llevan adelante", asegura. Las grandes multinacionales, como en la que trabaja, "invierten en sus empleados, te pagan estudios, cursos, seminarios... para que te formes".

En su empleo se encarga de investigar "clientes considerados de alto riesgo", que pueden ser "terroristas, que financian terrorismo o blanquean dinero". "Son criminales o potenciales criminales. Vemos la fuente de ingresos de esa persona, a quién le envía dinero y estudiamos a la persona que recibe dinero", explica. Estas investigaciones las realizan a raíz de recibir una orden judicial o un mandamiento de la policía de cualquier país. Pone como ejemplo el caso de la decapitación de un profesor en Francia, pues los implicados usaban los servicios de la empresa de forma frecuente.

Al joven también le surgió en Polonia la oportunidad de practicar 'wrestling' o 'pressing catch', siendo la "primera persona de Galicia" en hacerlo. Para él es un "entrenimiento" y viaja por Europa haciendo shows. "No se vive de esto, salvo las estrellas americanas", aclara.

A Atilano Arias le gustaría en un futuro regresar a Galicia, aunque con el covid se complicó. Por ahora permanecerá en Polonia disfrutando de su hobby y previniendo la financiación de terroristas y el blanqueo de capitales.