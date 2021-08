Las bicis vuelven a saltar en Sarria

El ruido de las rampas y los saltos volvieron ayer a Sarria de la mano del club ciclista DhGalicia. Este no puede celebrar por segundo año consecutivo el descenso urbano a causa de la pandemia del coronavirus, pero quiso recordar el evento con una exhibición para los niños participantes en el programa Sarria Concilia.

El entorno de la piscina cubierta de la villa fue el lugar escogido para instalar unas rampas, en las que siete miembros del club realizaron saltos y piruetas con sus bicicletas ante la mirada sorprendida de los menores.

La rampa es una de las que utilizan en el espectacular descenso urbano, que se desarrolla entre el campo de la feria y el paseo del Malecón y en el trayecto los deportistas sorprenden con sus acrobacias. El covid obligó a suspenderlo el año pasado y el actual, pero esperan recuperarlo "con forza e novidades" en 2022 si la situación sanitaria lo permite, según explicaron desde el club.

Al no poder celebrarlo este año quisieron realizar la exhibición para que los niños disfruten, conozcan esta disciplina y fomentar el deporte base para que "eles tamén poidan participar no día de mañá". "Quixemos facer un "remember" do descenso urbano cos nenos, temos as sensacións de que estamos nel co ruido das ramplas e os saltos", aseguraron.

El concejal de servicios sociales, Benjamín Escontrela, destacó que con esta iniciativa buscan "inculcar en las edades más tempranas hábitos saludables", como el ejercicio. Por ello, desde Sarria Concilia, dependiente de esta delegación, llevaron a cabo esta semana actividades con, además del DhGalicia, la Sarriana de fútbol y el Club de Baloncesto Sarria.