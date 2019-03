La biblioteca municipal y el consistorio de Sarria llevan dos días sin calefacción

La biblioteca municipal Camilo Gonsar y la casa consistorial de Sarria llevan dos días sin calefacción. Según el grupo popular, se debe a la "falta de pago" por parte del Concello. Por su parte, la alcaldesa, Pilar López, aseguró que no dispusieron de este servicio en los dos inmuebles porque "non se encendeu" por el "aumento das temperaturas". Afirmó que el termostato no entró en funcionamiento, ya que dispone de un detector y no saltó.

Ante la falta de calefacción el miércoles y el jueves, hubo quejas de jóvenes en la biblioteca, dado que "non puideron estudar, ler nin usar as instalacións polo frío", lamentaron desde el PP. Algunos de ellos se decantaron por estar en el centro con los abrigos puestos.

Los populares aseguraron que esta situación se debió a que se terminó el gasóleo en los dos inmuebles y que los proveedores "non subministan por falta de pago", pues "xa non aguantan financiando ao Concello".

"Non o levarán ata que pague", dijo el grupo municipial, que denunció "atrasos" en los pagos a proveedores que en "moitos casos" alcanzan "os nove meses". "Sarria é un dos Concellos máis morosos de Galicia", reiteró.

Para los populares, esta problemática no está causada por la falta de recursos del Ayuntamiento, sino por la "desidia e abandono total na xestión municipal".

Esta no es la primera vez que una instalación propiedad del Concello sufre problemas con la calefacción. Hace unas semanas el centro de mayores Breogáns tampoco dispuso de este servicio, situación que se prolongó durante "15 días", indicaron.

Según manifestaron, la "falta de pago" también llevó a que a principios de este año "se suspendera a matanza" en el matadero municipal. Por su parte, la residencia de mayores Nosa Señora do Carme estuvo "meses co teléfono cortado por non pagar", afirmaron los populares.

Estos se quejaron de que en cuatro años el gobierno local no presentara ni un borrador de presupuestos. Además, tampoco remitió las cuentas al Consello de Contas, situación que lleva a que "en principio para 2019 estén suspendidas unha trintena de subvencións por non render contas".