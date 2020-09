Una berza de cuatro metros en Sarria

Hace cerca de dos años un matrimonio del núcleo sarriano de Betote de Arriba sembró una berza, que creció, creció y creció hasta una altura de récord al alcanzar nada más y nada menos que los cuatro metros.

Manuel Teijeiro y Loli López, de Casa Abeledo, no encuentran explicación a por qué la planta llegó a estas dimensiones. "A xente pregunta que lle botamos. Non é unha terra forte e abónase algo, con folla e herba, non é de animais. Será que o abono é ecolóxico, que non leva químicos", barajan. A su lado crecen otras y alguna de ellas creen que ronda ya los tres metros.

No es la primera vez que una col de los sarrianos alcanza estas dimensiones, pues hace un tiempo creció una al lado de la puerta de su finca que llegó a los "4,5 metros". Esta "naceu no camiño, non se abonaba", y terminó secando. Sin embargo, conservaron su semilla y la plantaron, dando como resultado esta nueva berza de récord. Para poder coger sus hojas deben poner una escalera y ayudarse de una hoz.

"Se estivera un poco máis cerca da casa as collíamos pola ventá", bromean. En poco tiempo tendrán que dejar que caigan las hojas solas al no poder llegar a ellas. El matrimonio no tiene previsto cortar la col y dejará que siga creciendo y creciendo para ver qué altura llega a alcanzar la planta.