Bello renuncia a seguir de portavoz del grupo municipal del PP de Sarria

El grupo municipal del PP de Sarria vive una segunda renuncia en la portavocía en menos de un año. El concejal José Manuel Bello presentó el viernes su renuncia en esta función, la cual ejercía desde el pasado mes de septiembre. Entonces la asumió al dejarla el edil José Antonio García.

El presidente local del partido, Fernando Carlos Rodríguez, considera que ahora no procede nombrar a un nuevo portavoz, ya que solo queda un pleno ordinario en este mandato al ser las elecciones municipales en el mes de mayo. Según explicó, en función del asunto a tratar y de su conocimiento sobre el mismo, intervendrá uno u otro concejal.

José Manuel Bello, quien continúa como edil, argumentó su decisión en que él no estará en la candidatura de los populares. Por ello, cree que deben desempeñar la portavocía concejales que sí irán en la lista electoral. "Non vou, o presidente local propuxo unha renovación e nesa renovación non encaixaba. É unha decisión que asumo perfectamente e que hai que tomala cando toca facer equipos novos ou listas novas", apuntó.

El edil ve "lóxico" que compañeros que sí seguirán en la lista electoral ejerzan la portavocía, ya "coas propostas que lles marque a candidata –Carmen José López Rodríguez– e defendendo posicións que van ser relevantes nas próximas eleccións2. "Xa pensando no futuro, non no pasado", opinó.

Cree, además, que la dirección local no tiene "demasiada confianza" en su trabajo. Consideración que tiene porque "unha vez que se pretende unha renovación é que as persoas que estamos no partido traballando non damos o nivel ou a valía necesaria para seguir". "Vendo iso creo que a mellor decisión é renunciar á portavocía", la cual le cayó de "rebote" tras la renuncia de José Antonio García y al ser entonces el viceportavoz.

Negó estar molesto por no formar parte de la nueva lista. "Os partidos son equipos de xente nos cales hai que tomar decisións para tratar de conseguir o mellor resultado e poder gobernar no Concello", manifestó. Además, ve necesario un "cambio" en el Ayuntamiento después de un mandato de "moita axitación". Asimismo, dijo que fue un "privilexio" ejercer la portavocía para "defender" en el Concello las posiciones de los vecinos.

En el último pleno ordinario, en dos puntos sobre las antiguas viviendas de los maestros del colegio Frei Luis de Granada, ya intervino José Antonio García en lugar del propio Bello. Entonces aseguró que todavía no había comunicado a sus compañeros su renuncia a la portavocía. Para el edil, cualquier compañero del grupo debe tener la oportunidad de tomar parte en función de los conocimientos del asunto a tratar. Recuerda que todos intervinieron a lo largo del mandato en el turno de ruegos y preguntas.