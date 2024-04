As barras de bar para San Xoán saen a licitación a partir de 10.000 euros

O Concello de Sarria vén de sacar a licitación, por segundo ano consecutivo e cun prezo de saída conxunto de 10.000 euros, a instalación de dúas barras de bar no campo de rugby para dar servizo durante as festas de San Xoán, entre os días 21 e 25 de xuño.

O importe mínimo que deberán aboar as empresas interesadas baséase nun estudo de mercado, na referencia do pasado ano -no cal resultaron adxudicadas as dúas barras a Skyline Nights, con domicilio social en Huesca, que ofertou a suma de 12.800 euros- e no cartel de actuacións e concertos que se celebrarán no campo de rugby, todos eles de acceso libre.

Nese escenario actuará a banda de música indie Niña Polaca o día 22 de xuño e tamén as orquestras Los Players e Kubo (día 21), La Fórmula (22), New York (23), París de Noia e Ocaband (día 24) e Los Satélites, que pecharán as patronais deste ano o 25.

O Concello sarriao asume integramente a organización do San Xoán e a concelleira de Festas, Geni Valcárcel, xa avanzara hai uns días que as orquestras ían ter de novo un gran protagonismo, ao que se suma nesta edición o atractivo dos concertos de Niña Polaca e Nena Daconte (Mai Meneses).

Este último, tamén de entrada gratuíta, abrirá as celebracións o día 21 nun lugar céntrico da vila por determinar. O resto de actuacións serán no campo de rugby. Un ano máis o recinto festivo estará situado nesta contorna, na zona do Chanto e da Rúa Castelao, onde tamén se instalarán os postos ambulantes e as atraccións, que terán certas horas sen ruído.

Este espazo carece de servizos de hostalaría e "o non facilitalos in situ pode provocar unha dispersión dos asistentes nun momento de gran confluencia de público que, ademais de asegurar o éxito do programa musical, pode ser aproveitada como unha fonte máis de ingresos" para as arcas públicas, explica o Concello. Por iso, decide un ano máis sacar a licitación a instalación de dúas barras de bar, que permitan incorporar novas achegas económicas "que axuden a sufragar os gastos que unhas festas como estas xeran e que non poden ser só asumidos con cargo ao erario público", argumenta.

Dimensións

Cada unha das barras deberá ter unhas dimensións máximas de 225 metros cadrados (30 de longo por 7,5 de ancho), incluída a carpa. Con carácter xeral poderán iniciar a montaxe o 18 de xuño a partir das catro da tarde e deberán estar retiradas nos dous días seguintes ao remate dos festexos, deixando o domino público libre de calquera ocupación e en condicións óptimas.

As empresas interesadas en presentarse a este concurso teñen de prazo para formular as súas propostas ata o día 24 deste mes.

O criterio de adxudicación será o da mellor oferta económica, partindo do canon de 10.000 euros. O licitador deberá pagar, a maiores, a taxa recollida na ordenanza fiscal que regula a instalación de postos e barracas en terreos de uso público. Esta ordenanza acaba de ser modificada polo pleno tras máis de dúas décadas, se ben aínda non entrou en vigor, polo que se segue aplicando a tarifa contemplada na normativa do ano 2002, de 1,202024 euros por metro cadrado e día, o que fai un total neste caso de 2.705 euros.