Bares cheos e unha grande animación nos cantos de taberna da vila sarriá

O bo tempo marcou boa parte d, coñecidos como Estremonía Cantada, que reuniu onte decenas de veciños e visitantes nosque participaron este ano no festexo —Travesía dos Soños, O Tapas, Casino, D’Pont, Oceánico, Central, Montecarlo, Xarope, Faro, Don Pepe, D’Orixen, Santiago, Isla, España, As The Picas e Roberto—, co que buscan render homenaxe á música tradicional galega.Os locais contaron con gran participación nesta cita, na que algúns grupos aproveitaron para tocar nas terrazas grazas ás suaves temperaturas da tarde, que contribuíron a facer desta unha edición", en palabras dos hosteleiros da vila.Tocaron neste encontro, organizado polo Concello coa colaboración da asociacióne a sociedadeos grupos de Sarria Cantareiros da Unión, Gaiteiros de Goián e Lady Butelo e Os Cabaleiros do Espazo, xunto con Xampó, do Incio; AC Andrade e Mestura de Nete, de Vilalba; Os Ministreles, de Monforte; Son do Mao, de Bóveda; Son de Outeiro, de Lugo; Tokaide, do Carballiño; As Macizas Centrais, da Pobra de Trives; Cantareiros do Naval, de Oleiros; Familia Rois, de Sada; Os Parrandas de Córgomo, de Valdeorras, e Birloque Gaiteiros e @s Pantox@s, da Coruña.