Un bar de As Insuas sufre dos robos en la máquina tragaperras en una semana

Un establecimiento hostelero del barrio de As Insuas de Sarria, el bar Sierra, sufrió dos robos de madrugada en poco más de una semana. En los dos casos el autor o autores fueron directamente por la recaudación de la máquina tragaperras.

El primer asalto ocurrió en la madrugada del día 11, mientras que el segundo fue en la de este lunes. La dueña del negocio sospecha que los dos robos pudieron ser obra de las mismas personas, pues siguieron un modus operandi similar. Se desconoce si fueron perpetrados por una única persona o bien participaron más.

En las dos ocasiones el ladrón o ladrones retiraron el bombín de la puerta del local, ubicado en la calle Fernando de Castro. Ya en el interior rompieron la tragaperras por la parte superior, tras lo que abrieron la puerta de la máquina. Al parecer, sorprendió el método utilizado para abrir la tragaperras, por la parte superior, pues es habitual que opten por forzar la puerta. Para poder retirar la parte superior, el autor o autores se subieron a una silla, en la que en la primera ocasión dejaron huellas de sus zapatos.

El día 11 se hicieron con un botín de 813 euros. Por su parte, el de este lunes todavía está pendiente de cuantificar, aunque la propietaria del negocio calcula que podría haber alrededor de 400. "Deu tempo para que viñesen, arranxasen a máquina, puxesen o depósito e despois puideron haber xogado uns 100 euros", señala la hostelera. Ante estos dos robos seguidos la sarriana optó por retirar la tragaperras.

Los delincuentes fueron directamente por la máquina y no se llevaron el dinero de la caja registradora, que estaba abierta y en la que había algunas monedas. "Non tocaron en ningún outro sitio, só a porta e a máquina tragaperras", cuenta. Ni la propietaria ni los vecinos oyeron ningún ruido extraño en los dos robos. La dueña descubrió los dos asaltos a las mañanas siguientes, cuando se disponía a abrir el establecimiento. Se encontró con la máquina destrozada, pero la puerta cerrada y no se percató de que habían retirado el bombín hasta acercarse a esta, explica la hostelera, quien se llevó un buen susto. "O bombín de fóra sacárono e levárono o ladrón ou ladróns", suponen que por si habían dejado huellas.

Nada más descubrir el robo la hostelera alertó a la Guardia Civil, que investiga los hechos para dar con los delincuentes. Hasta el lugar también se desplazó la Policía Judicial para tomar huellas y realizar otras pesquisas.

Antes de estos dos asaltos el establecimiento no había sufrido otros. Únicamente hace unos dos años intentaron forzar la puerta, pero no lo lograron.

PRECEDENTES. Los últimos robos que trascendieron en Sarria ocurrieron a principios de septiembre, cuando asaltaron en una misma madrugada cerca de una decena de garajes. Se vieron afectados estacionamientos de diversas calles, como Formigueiros, Gran Vía o la Avenida de Becerreá.

El autor o autores robaron en turismos, aunque al parecer el botín fue escaso y fueron mayores los daños provocados en los vehículos.