Tres bañistas se llevan un gran susto al cargar agua un avión en Vilasouto

Tres bañistas se llevaron en la tarde del domingo un buen susto cuando se encontraban disfrutando del embalse de Vilasouto (O Incio) y un avión contra incendios se disponía a cargar agua.

Según relata uno de ellos, ante las altas temperaturas, los tres amigos decidieron bañarse en el pantano y eligieron hacerlo en las proximidades de un hotel. “Empezamos a nadar e estabamos bastante lonxe, a 80 ou 90 metros da beira, quietos, falando tranquilamente do bonito día que estaba. E vimos un avión que baixaba e baixaba e sentíase un ruído tremendo”, cuenta. Los bañistas no se percataron en un inicio de que se trataba de una aeronave de lucha contra incendios y pensaron que “estaría de manobras e puxémonos a saudala”.

Sin embargo, “baixaba e baixaba máis, estaba moi cerca, ata que de repente subiu”. “Ao principio non nos podía ver porque estabamos de cara ao sol e debía reflexar, eramos tres cabezas no embalse. Ao vernos foi cando subiu”, explica este vecino aun con el susto en el cuerpo. Entonces se dieron cuenta de que el avión se disponía a cargar agua y, recuerda, “nadamos moi rápido para saír do embalse”.

Ya fuera del agua vieron que la aeronave regresó, “deu unha volta, supoñemos que para asegurarse que non había ninguén na auga”, operación que grabó uno de ellos con su móvil. El avión volvió una tercera vez y ya bajó para cargar, explica este vecino de O Incio que disfrutaba del embalse con dos amigos (un inglés y una francesa). Los tres se bañaban solos en esta zona del pantano.

“Foi un susto tremendo cando nos demos conta que ía cargar”, apunta el hombre. Los tres todavía están “co medo no corpo e o ruído do avión nos oídos”, afirma.

Creen que la aeronave trabajaba en las labores de extinción del incendio acontecido en la tarde del domingo en A Ferrería y que arrasó unas tres hectáreas. El fuego movilizó un amplio operativo, formado por cuatro aviones, cinco helicópteros, cinco motobombas, tres brigadas transportadas en helicópteros, cinco brigadas terrestres y dos agentes.