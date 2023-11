Unha banda para toda a comarca

Os que máis saben de música téñeno claro. Sarria é considera por moitos como unha das localidades con maior cultura musical de toda a provincia. Aínda que resulta complicado concretar os inicios da súa detonación, o certo é que, botando a vista cara o pasado máis próximo, a vila sumou decenas de novos grupos e asociacións nos últimos anos. A máis recente é a autoproclamada como Banda de Música da Comarca de Sarria, que, con apenas un mes de creación, xa conta cun total de 30 integrantes.

"Non se trata unicamente de tocar, que tamén, senón que esta banda creouse co fin de enriquecer a vida cultural da zona", asegura Adrián Balboa, natural de Triacastela, clarinetista e membro fundador do grupo, composto por outras oito persoas máis, todas residentes nalgún dos sete concellos que conforman a comarca, e "todos nós apaixonados e comprometidos con esta terra", afirma convencido Balboa, que logrou sumar a un gran número de músicos profesionais e afecionados a través das redes sociais.

Tal e como indican dende a directiva da Banda de Música da Comarca de Sarria, este é un grupo aberto "a todo o público", independentemente da idade ou coñecemento musical previo. "Trátase dunha banda popular na que tocaremos cancións de toda a vida, dende un pasodobre ata música galega de todos os tempos", explica o clarinetista, que invita a todos os interesados a contactar coa directiva a través das redes ou mesmo a acercarse directamente ata o edificio do Meigallo, onde os integrantes da banda ensaian todos os sábados en horario de 19.00 a 21.00 horas.

Á cabeza da banda atópase Jesús López Prado, músico natural de Sarria e actual director do Conservatorio Profesional da Coruña que axiña se mostrou disposto a desempeñar o papel de director nesta nova banda que nace na súa terra natal. "Contar con el para formar este proxecto foi unha inmensa fortuna para todos nós", declara Adrián Balboa, que di que Prado é todo un referente musical en Galicia e que ademais está "fortemente comprometido coa nosa iniciativa".

Dende o grupo aseguran que o seu lema é a túa banda porque o que buscan é involucrar á comunidad e fomentar a súa identificación coa banda, que tamén naceu como unha asociación sen ánimo de lucro cun enfoque especialmente orientado cara as zonas rurais.

Balboa indica que con este proxecto pretenden situar a comarca de Sarria no mapa das bandas de música referentes en Galicia, "destacando e fomentando o talento local e promovendo a súa visibilidade alén dos sete concellos".

Logo dun mes de ensaio, a Banda de Música da Comarca de Sarria estrearase o próximo sábado día 18 co concerto de Santa Icía a partir das 20.00 horas na casa da cultura da localidade. Tratarase dun concerto gratuíto ata completar aforo.

"Invitamos a todas as persoas da comarca a acompañarnos neste día tan especial no que marcaremos os primeiros pasos da que sen dúbida será non só a nosa, senón tamén a súa banda", di convencido Balboa, que espera que este sexa para moitos e moitas o inicio dunha próspera carreira no mundo da música.