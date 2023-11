Século e medio ao son da Banda de Paradela

, unha das agrupacións con máis historia de toda a provincia de Lugo,. Nada menos quedespois da súa fundación, os actuais membros do colectivo, composto por 25 persoas de diferentes partes da provincia, buscan manter vivo o pasado a través de Santa Cecilia, á que se26 de novembroás 13.00 horas seguida dunhaa nas escolas vellas de Paradela, e unha

"Retomaremos esta tradición para festexar o legado que nos deixaron os que foron antes que nós", afirma o director da banda, Martín Vázquez, que dirixirá unha partitura do seu antecesor, Lino de la Torre, que levou a agrupación e a Escola de Música dende comezos dos anos 90. "Foi un dos máis lonxevos e recordados, así que para min é unha honra dirixir a súa peza", explica Vázquez, que leva ao fronte do colectivo dende o ano 2018.

O músico empregará durante a actuación unha batuta centenaria, cedida polo Centro de Artesanía e Deseño de Lugo (Centrad), que pertencía a Ramiro Rodríguez, antigo director fusilado durante a Guerra Civil. "Estou moi ilusionado, porque vou ter o privilexio de resucitar unha batuta con gran valor histórico e persoal para o grupo», di Martín Vázquez, que afirma que o concerto de mañá será só «un punto e seguido" na traxectoria da banda, que pretende recuperar a tradición de tocar nas escolas vellas de Paradela por ser o lugar no que actuaban os antigos membros da banda. "Quero retomar o espazo, porque dende que estou na banda aínda non tocamos alí", sostén o músico lugués.

E é que a historia da banda, recollida por Xulio Xiz no centro sociocultural Manuel Oreste Rodríguez de Paradela a través dunha exposición de doce paneis e aberta a todo o público. "Veciños e visitantes poden consultar todo canto queiran da súa fundación e de como foi o proceso de evolución da banda co paso dos anos", sostén Vázquez.

A actual Banda de Paradela, fundada ao tempo da Primeira República Española no ano 1873 e coñecida naquel entón como a Banda de Barrido por xurdir na aldea do mesmo nome da parroquia de San Vicente de Paradela, tiña un mestre, coñecido como O Bolo, que organizou unha agrupación musical con veciños da zona co único obxectivo de amenizar as verbenas nunha época na que nin sequera había luz eléctrica nin estradas no municipio.

Logo diso, a banda, que foi nomeada posteriormente como Banda de Barrido-Farbán, logrou florecer e, pouco a pouco, converteuse en todo un referente para as demais agrupacións.

Pero, como todo colectivo, a Banda de Paradela tamén contou con algún que outro altibaixo. No seu caso produciuse nos anos 60 a consecuencia da emigración, que forzou o peche da banda, aínda que moitos dos seus músicos continuaron coa música en países como Suiza, Venezuela ou Arxentina.

Vinte anos despois, a banda volveu consolidarse en Paradela, onde se xuntaron ademais cinco antigos membros da que fora a de Barrido, que volveran da emigración en Suiza, polo que os anos 80, ademais da movida viguesa e madrileña, tamén foi unha década especialmente relevante para a Banda de Paradela, que retomou a súa actividade sen máis paróns ata día de hoxe, presidida por Marisol Arias.

ÚLTIMAS NOVIDADES. Dende Escola de Música vinculada a esta formación esfórzanse por preservar ese legado e amplialo, por iso é polo que o pasado curso decidiron crear tamén un coro infantil, que botou a andar en setembro cunha decena de nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, e que xa conta con máis dunha vintena de alumnos.

Así, dende a Escola de Música imparten clases de introdución á música para os máis pequenos. Ensínalles a entender o silencio, o ruído, o ritmo, as notas e os instrumentos co fin de intentar espertar neles un interese que conserven durante moitos anos.

"Foi unha iniciativa que funcionou moi ben", admite Martín Vázquez, que invita a todos a unirse para introducirse no mundo da música, un eido no que Paradela pode presumir de ser o berce dunha das bandas máis relevantes de toda a provincia de Lugo.