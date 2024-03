"A banda é unha maneira de envorcar a miña experiencia na miña casa e na miña terra"

A BANDA de música da Comarca de Sarria naceu hai uns meses, pero está a ser un proxecto que "superou as expectativas" dos fundadores. Un deles é Adrián Balboa, músico profesional que quixo facer na comarca "un proxecto potente" que englobase todos os concellos da zona.

Teñen o obradoiro de cana simple entre o 5 e o 7 de abril. De que vai ir esta xuntanza?

O obradoiro, basicamente, é unha convivencia coa escusa da música. Tres dos profesores que estamos aí xa tiñamos feito cursos parecidos deste formato. Baséase en pasar a fin de semana convivindo e ensaiando, concretamente, como somos clarinetistas e saxofonistas pois centrámolo nestes instrumentos. Queremos xuntar os alumnos e coñecidos, especialmente nenos e adolescentes, para fomentar as ganas pola música, por estudar e polo instrumento con amigos da súa idade. Nós somos algo máis maiores, pero profesores/amigos.

É o primeiro obradoiro que fan deste tipo na banda?

Si. A banda leva uns meses xa que a arrincamos no outono pasado. A actividade estaba centrada, e segue estando, no que é a banda no seu conxunto e no plano concertístico, pero dentro dos obxectivos cos que naceu pois hai a dinamización cultural e o fomento da música. E esta promoción pasa inevitablemente polas novas xeracións. Esa é a idea, achegarnos aos novos e facer canteira.

Como está indo para vostede este inicio da agrupación?

Tiñamos unha idea inicial e unhas expectativas que superamos durante estes meses. Tanto o funcionamento interno entre os que nos liamos nisto, como a acollida dos músicos da comarca. Hai un ambiente de ilusión, ganas e expectativas. Tamén o publico está indo moi ben.

É a primeira vez que se enfronta a un reto coma este?

Coma fundador si é a primeira vez. Eu era profesor de música e músico profesional e teño experiencia neste mundiño, pero nunca organizando. Nese aspecto está a ser un reto, pero estámolo levando ben e non estou só, xa que estamos nove na directiva. Ademais dos nove está o director, Jesús López Prado, que é o encargado da dirección musical.

Cando van ter máis concertos? Cantos teñen xa programados?

A banda nace coa idea da comarca, por iso o puxemos no nome. É por iso que, aínda que hai moita actividade en Sarria, a idea de facer o obradoiro en Triacastela responde a esa idea de distribuír a nosa actividade por toda a comarca. En canto aos concertos, o mesmo. Pretendemos centrar a nosa actividade nos distintos concellos o máximo posible. Tocamos hai pouco en Sarria na casa da cultura e temos distintas propostas en todos os concellos.

Que está significando para vostede a banda?

Para min significa moito a maneira de facelo e de crear a agrupación. Estamos poñendo moito énfase no funcionamento interno. Non é só xuntarse a tocar sen guía, puxemos máis foco na forma que no contido. Queriamos poñer unhas bases ben feitiñas. Para min, persoalmente pola miña traxectoria, é unha maneira de envorcar todo iso na miña casa e na miña terra. É un sentimento profundo que se me vén a cabeza cando penso no proxecto, facer algo potente na casa.