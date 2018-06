Balseiro critica que Sarria perdiese una ayuda para contratar a 10 empleados

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, afirmó este martes que el Ayuntamiento de Sarria perdió una ayuda del ente autonómico para contratar a diez perceptores de la Risga durante siete meses porque el Concello "non completou a solicitude en tempo".

Según explicó, el pasado 14 de febrero la Xunta requirió al Ayuntamiento para que completase la solicitud de esta subvención "e non o fixo no prazo máximo indicado (dez días hábiles)", por lo que perdió la ayuda.

Balseiro instó a la alcaldesa, Pilar López, a no intentar "agochar ou restar valor" a las inversiones que realiza la Administración autonómica en Sarria y le pidió "máis traballo e implicación" hacia el concello.

El delegado territorial hizo estas declaraciones después de que la regidora criticase una visita el lunes a la villa de Balseiro, al que acusó de "pasearse" por la provincia "vendendo gastos correntes que a Xunta ten a obriga de asumir".

El popular afirmó que su presencia en el instituto Gregorio Fernández tenía el objetivo de poner en valor las ayudas de un plan de mejora de bibliotecas escolares que benefició al centro y dar cuenta de actuaciones en colegios e institutos del municipio.

Se mostró "sorprendido" por la reacción de la regidora, quien "parece molesta" por las inversiones en el concello. "A alcaldesa confúndese. Non son gastos correntes, senón investimentos reais que ela mesma puido comprobar porque estaba invitada á visita e non se presentou", manifestó el popular, quien afirmó que tendría que ser el Ayuntamiento el que llevase a cabo actuaciones en los centros escolares "e non o está a facer". Por ello, es la Xunta "quen realiza estas obras de mellora pensando nos intereses do alumnado e do conxunto da comunidade educativa", indicó.