Bajan a 562 los casos en residencias al curarse 30 mayores de O Incio

Las residencias de mayores gallegas registran este domingo un total de 562 casos activos de coronavirus ¿28 menos que ayer-, de los que 424 son usuarios y 138 son trabajadores, después de que 30 mayores de la residencia de O Incio (Lugo) recibiesen el alta.

Según los datos del Servicio Gallego de Salud, en las últimas 24 horas no se ha sumado ningún nuevo positivo vinculado a estos centros, de modo que el mayor foco sigue encontrándose en la residencia Os Gozos, de O Pereiro de Aguiar (Ourense), con 182 casos activos, de los que 153 son usuarios y 29 empleados.

Son 424 los mayores infectados (30 menos que ayer), de modo que 153 usuarios se encuentran en Os Gozos; 130 en la DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo); 57 en Val de Monterrei; 33 en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense); 13 en la Santa Marta de Vigo; 12 en la residencia de O Incio; 11 en Las Salinas, en Ourense, y 5 en la Torrente Ballester de A Coruña.

También hay 3 casos entre usuarios en la Ballesol de Oleiros; dos en la DomusVi de Oleiros; dos en la residencia Virgen Blanca de Ourense; un mayor en un geriátrico de Arteixo (A Coruña), un interno en los apartamentos tutelados de O Incio, y un último mayor en la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (Ourense).

Respecto a los trabajadores, un total de 138 (los mismos que ayer) tienen el virus, de modo que el mayor brote se sitúa en la residencia Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 29 infectados; seguida en la DomusVi de Outeiro de Rei, con 20; Nosa Señora do Viso, en Lobeira, con 17; la residencia de O Incio, con 9; Val de Monterrei, con 16; las Salinas, de Ourense, con 4; la Virgen Blanca, con 3, y la residencia Nosa Señora do Socorro, de Arnoia (Ourense), con 3.

Registran dos empleados con covid-19 la San José de Ourense; la residencia Fundación José Otero de Santiago; el CRAPD I de Vigo; la Ballesol de Oleiros; la DomusVi de Oleiros; la Orpea Lugo; Nosa Señora do Rosario, en A Cañiza, y Casa Grande de Maside.

Aparte de estos datos, en la provincia de Lugo solo el centro San Bartolomeu, en Xove, registra un trabajador con covid-19.

En A Coruña, contabilizan un empleado con coronavirus la residencia Porta do Camiño de Santiago; el centro Nosa Señora do Carme de Fisterra; El Pinar de Culleredo; la Volta do Castro de Santiago y Os Tercios de Touro.

En la provincia de Ourense, registran un contagio en un empleado la DomusVi Barra de Miño, en Coles; la residencia Santiago Apóstol de Vilamarín; la Santa María, de Melón; la residencia Quercus de Leiro; Nosa Señora dos Milagres, en Barbadás; la residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; Dacon, en Maside, la residencia Santa María de Verín y la Virxe da Clamadoira, en Muíños.

Además, en Pontevedra, el CRAPD Vigo II; la DomusVi de Ribadumia; la Albi Beade de Vigo, la Campolongo de Pontevedra, la residencia Nuestra Señora de Los Dolores de Forcarei y la residencia Vistahermosa de Vigo registran un trabajador infectado cada una.

Por otra parte, en los centros de atención a personas con discapacidad registran 11 positivos activos (los mismos que ayer), un usuario y 10 trabajadores.

La residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, registra un interno y 4 empleados contagiados; mientras que la residencia Pai Menni de Betanzos cuenta con tres trabajadores infectados.

Contabilizan además un empleado con coronavirus la San Vicente de Paúl, en Lugo; la residencia para personas con discapacidad Juan Vidán Torres, de Santiago, la residencia Aspace de Sada y el CAPD A Coruña.