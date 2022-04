El Ayuntamiento de Triacastela alerta del aumento de abandono de perros

El Ayuntamiento de Triacastela hace un llamamiento a que no se abandonen animales ante el aumento producido en los últimos meses.

Sin ir más lejos, este domingo fueron encontrados dos perros en la carretera que une este concello con Pedrafita do Cebreiro (LU-633), en el límite entre los dos municipios, según explicó la alcaldesa, Olga Iglesias. Se trata de un macho y una hembra, que están en buen estado. No disponían de microchip y no apareció su dueño. Por ello, fueron llevados a una protectora para su cuidado.

Antes de Navidad se vivió una situación similar al ser hallado otro perro extraviado, que también fue trasladado a un centro. El caso tuvo un final feliz y el can fue adoptado.

Desde el Concello buscan sensibilizar sobre el abandono de los animales y también solicitan la colaboración de los ciudadanos para dar con los dueños cuando los perros se extravían. "Eles nunca o farían. Non os abandones", piden desde el Ayuntamiento para evitar estos casos.