El Ayuntamiento de Samos renovará todo el alumbrado con más de 700.000 euros

El Ayuntamiento de Samos renovará todo el alumbrado del municipio, con un coste total de 727.238 euros. Para ello le acaba de ser concedida una ayuda de 581.790 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), organismo de pendiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La actución supondrá cambiar los 1.238 puntos de luz del concello, que pasarán a ser de tecnología led. Contempla también renovar 107 cuadros eléctricos con el fin de adaptarlos a la normativa, tal y como explica el alcalde samonense, el socialista Julio Gallego.

Desde el Concello calculan que el cambio de todo el alumbrado conllevará un ahorro energético del "53,12 por ciento".

Las nuevas luminarias se adaptarán al entorno, pues se instalarán diversos tipos, dependiendo del lugar. La tecnología led permitirá "mellorar moito a calidade da luz", subraya el regidor.

AMORTIZAR A 12 AÑOS. El Ayuntamiento deberá aportar para la actuación 145.448 euros, cuantía que se "cubre co aforro" que se obtendrá. "Vaise amortizando todos os anos co aforro. A amortización é a doce anos. Co aforro que obtemos sae practicamente gratuíta, págase ano a ano a contía", aclara.

El alcalde destaca la relevancia de esta inversión, que supone "máis da metade»" del presupuesto municipal de este año (1.188.000 euros). Julio Gallego señala que es una ayuda "moi interesante para os veciños e o Concello", pues conlleva un ahorro energético y de la factura eléctrica, la mejora de la calidad del alumbrado y reducir el dióxido de carbono y la contaminación lumínica, adaptádonse así a la normativa de la Comunidad Europea. Además, supone, añade, una mejora estética.

El Ayuntamiento ya había cambiado muchas de las bombillas a tecnología led, pero con esta subvención se podrán renovar las luminarias al completo y los cuadros eléctricos, apunta el regidor.

La ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía cuenta con fondos europeos destinados a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo Feder para el período 2014-2020. La solicitud de la subvención fue llevada hace unos meses a un pleno y recibió el voto favorable de toda la corporación municipal.