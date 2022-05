El Ayuntamiento mejorará la seguridad vial en el acceso al colegio de A Pobra

El Concello de Láncara mejorará el firme y la seguridad vial en el acceso al CPI Ramón Piñeiro de A Pobra de San Xiao. Las obras beneficiarán a las calles Concepción Arenal, en la que se ubica el colegio, y Castelao.

La actuación salió a licitación en 53.600 euros y es financiada íntegramente a través del plan único de la Diputación Provincial de Lugo de este año.

Los trabajos suponen la renovación del pavimento de las dos vías con aglomerado en caliente, ya que se encuentra en mal estado de conservación. Además, se pintarán los pasos de peatones y plazas de aparcamiento.

Las obras incluyen la señalización de la zona escolar y deportiva con el pintado de topos de dos diámetros, de un metro y 0,6 metros, "nas catro cores primarias, que farán destas zonas uns contornos máis amables e seguros para os nenos e nenas", tal y como recoge el proyecto. No solo se dotará de esta señalización el entorno del colegio, sino también el pabellón polideportivo, ubicado en la Rúa Concepción Arenal.

La actuación salió a licitación en dos lotes, por un lado la renovación del firme y, por otro, el pintado. Los trabajos, con un plazo de ejecución de cuatro semanas, están pendientes de ser adjudicados al rematarse el plazo de presentación de ofertas.

Para estas obras el Ayuntamiento pidió autorización a la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural al encontrarse en el entorno la iglesia parroquial y la Casa Grande, inmuebles que están protegidos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y forman parte del Catálogo do Patrimonio de Galicia. La Administración autonómica le concedió el permiso al Concello al no afectar la actuación a los dos bienes.

OBRAS EN ALUMBRADO. Por otro lado, el Ayuntamiento sacó a licitación por 15.537 euros la ampliación de los alumbrados públicos en los lugares de San Vicenzo, A Lama y Toldaos. La actuación tiene un plazo de ejecución de dos semanas y se realizará con cargo al presupuesto municipal.

El contrato se lleva a cabo para la ampliación de los puntos de luz en espacios en los que carecen de ellos porque con el paso del tiempo se fueron edificando o rehabilitando nuevas viviendas o estructuras agroganaderas, siendo "necesario dispoñer de tan básico servizo público", según el proyecto. Las nuevas luminarias serán de tecnología led.

El Concello tiene abierto el plazo de presentación de ofertas para las obras hasta el día 27.