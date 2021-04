Las ayudas para casas en el Camino podrán llegar hasta los 25.000 euros

Los propietarios particulares y comunidades de vecinos de viviendas y edificios situados en el Área de Rehabilitación Integral (Ari) de los Caminos de Santiago podrán optar a ayudas de la Xunta de hasta 25.000 euros para financiar distintas obras de rehabilitación de carácter residencial.

El director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, visitó este viernes Sarria para explicar esta convocatoria de subvenciones a la Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, de la que forman parte Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa, O Pino y Sarria.

La reunión se celebró en este último ayuntamiento por ser el que ostenta la presidencia de la mancomunidad durante este año y el próximo. El alcalde, Claudio Garrido, fue el encargado de recibir a los asistentes, entre los que se contaban alcaldes y representantes municipales de los once concellos (con excepción de O Pino y Portomarín, que no pudieron acudir por tener otros compromisos) y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

El director del IGVS les informó sobre el contenido de la nueva orden de ayudas, con una dotación orzamentaria de 1,3 millones de euros. Además, pidió la colaboración de los concellos para difundir los requisitos, los plazos y las condiciones de acceso a las subvenciones. Estas fueron convocadas el día 22 de marzo y podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre.

El alcalde de Sarria, como presidente de esta mancomunidad, anunció que en próximas semanas convocará un pleno de la entidad para tratar otros asuntos

Los potenciales beneficiarios son tanto personas físicas propietarias de edificios o de viviendas unifamiliares, como comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de cualquiera de los 126 municipios gallegos incluidos en esta Ari del Camino.

Con estos fondos "poderanse acometer obras ou traballos de mantemento e intervención co fin de adecuar os edificios á normativa vixente, mellorar a eficiencia enerxética (instalacións térmicas, sistemas de captación de enerxía solar, iluminación...), ou intervir sobre as condicións de accesibilidade (eliminar barreiras arquitectónicas, execución ou adaptación dos baños, aseos, cociñas, etcétera)", destacó Heriberto García.

Según especificó, la cuantía de la ayuda no podrá exceder el 50% del coste subvencionable (aunque podrá llegar al 85% en función de los ingresos del solicitante) ni superar los 25.000 euros por cada vivienda rehabilitada.

Estas subvenciones, que tienen como objetivo "mellorar as condicións de vida e a paisaxe residencial deste ámbito singular", son compatibles con otros programas en vigor de la Xunta, como los planes de rehabilitación energética o los prestámos ventajosos.

