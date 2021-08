Os axentes disolven unha festa ilegal con 80 persoas nunha finca de Cimo da Agra

Os axentes da Garda Civil e da Policía Local de Sarria disolveron este domingo pola mañá unha festa ilegal na que se reuniran preto de 80 persoas nunha finca pechada, localizada no núcleo sarriao de Cimo da Agra, e unha moza resultou ferida de consideración cando intentaba escapar do lugar saltando un muro, xa que o presunto promotor da cita prohibira a saída dos asistentes.

Os feitos aconteceron arredor das 7.30 horas deste domingo, coincidindo coa que sería a festividade da Noite Meiga de Sarria que se celebra tradicionalmente o último sábado de agosto -este ano, debido ao covid, non mantivo a súa programación habitual-. Sobre esa hora, varios efectivos da Garda Civil foron requeridos polo exceso de ruído e o elevado volume da música que saía dun predio e que perturbaba aos veciños do núcleo.

Cando chegaron ao lugar atopáronse cunha macrofesta que comezara varias horas antes e na que ninguén portaba a súa correspondente máscara. Ademais, o suposto organizador mostraba unha actitude "agresiva e desafiante" e negábase a abrir a cancela do recinto, nin para que accederan os axentes ao interior nin para que puideran saír os asistentes á cita, polo que os gardas solicitaron os reforzos da Policía Local.

Como resultado desa situación, unha moza intentou escapar da zona saltando un dos altos muros que rodea o terreo, pero caeu e sufriu lesións de gravidade, principalmente nun xeonllo. Deste xeito, a Garda Civil viuse obrigada a solicitar a mobilización dos servizos sanitarios para que unha ambulancia puidera levar á rapaza ferida a un centro hospitalario. Con todo, arredor das 8.30 horas foi trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), onde a atenderon polas súas contusións.

Os participantes na festa -cabe recordar que están prohibidas as reunións entre non conviventes entre as 3.00 e as 6.00 horas e non se deben superar as dez persoas en espazos abertos- enfróntanse a varias infraccións administrativas e o presunto promotor da quedada, ademais, a un delito de detención ilegal ao terlles prohibida a saída aos presentes, motivo polo cal varios deles optaron por saltar os muros.

Finalmente, e tras ser obrigado polos axentes, accedeu a abrir o recinto e alí atopáronse cun toldo de grandes dimensións, barras de bar e equipos de música.

Os veciños da zona confirman que ao longo da noite e ata o amencer escoitaron a música alta, que se intensificou "arredor das catro da mañá", pero descoñecían de onde proviña. Incluso algún deles espertou co ruído que facían os moitos coches que accedían "a gran velocidade" ao lugar onde se celebraba a festa ilegal.