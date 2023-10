O Ceip Eduardo Cela Vila de Triacastela xa comezou o curso escolar con nova imaxe ao inaugurar na súa fachada un chamativo mural elaborado polo artista Rubén Paz, máis coñecido como Trece Trazos, no que recolle algúns dos motivos máis emblemáticos da localidade como son o río e o monte Oribio. E agora, case un mes despois do inicio das clases, o colexio acaba de rehabilitar a biblioteca do centro, que leva o nome de Rosalía de Castro pola enorme influencia da autora nas actividades do curso pasado.

Pero, máis aló da nova estética da biblioteca, na que a decoración destaca polas súas cores pastel, o certo é que esta aula será a chave do novo proxecto do centro, no que o seu director, Alejandro González, explica que crearán unha sinerxía de historias para que pequenos e maiores poidan aprender uns dos outros a través da charla e o debate, facendo da biblioteca un punto de encontro "clave". O teu pasado, o meu presente é o nome deste plan educativo no que o colexio quere invitar a todas as persoas, independentemente da súa idade, a acudir ao centro todos os venres de 15.45 a 17.00 horas para formar parte do club de lectura O Oribio, que dará comezo este venres con Breica, da escritora Mirella López, que acudirá en primeira persoa para realizar un coloquio en torno a esta lectura, na que a autora fai especial fincapé na contorna de Triacastela.

"O noso obxectivo é que os propios nenos investiguen e coñezan a enorme riqueza patrimonial que temos en Triacastela, tanto a material como a inmaterial, a través de diferentes actividades, pero comezando por preguntar na casa, en especial aos máis maiores", sostén o director do Ceip Eduardo Cela Vila, que pensa que esta é unha "moi boa oportunidade" para que a biblioteca funcione como un centro neurálxico de comunicación interxeracional e que todos poidan sacar unha aprendizaxe da súa estancia nela.

Así, o colexio invita a todos os usuarios da Casa do Maior do municipio a acudir os venres ao seu club de lectura, no que xa están inscritos a maior parte dos nenos e algúns dos pais e nais dos alumnos. "Queremos que os pequenos coñezan a súa historia a raíz das historias dos seus, por iso tamén é importante crear espazos nos que todos eles poidan poñer en común as súas ideas", di Alejandro González.

Un museo propio

Para concluír, o Eduardo Cela Vila creará un museo propio con todo tipo de traballos realizados polos alumnos logo de levar a cabo as pesquisas durante o curso. "Dende maquetas de Cova Eirós con materiais reciclados ata un traballo plástico sobre o castiñeiro de Ramil. Haberá de todo". Os alumnos, que son un total de 20 este curso, repartiranse en catro grupos, de forma que serán eles mesmos os que ensinen aos visitantes as pezas elaboradas, sendo unha mostra de todo o aprendido durante o curso, no que os seus maiores xogarán un papel fundamental.