"Por las averiguaciones realizadas es una herencia de envergadura"

El letrado Jesús García Bernardo afronta "con responsabilidad" el nombramiento como albacea realizado por Manuel Sobrado, quien dejó al Concello sarriano dos pisos en Madrid, dos más en Colmenar Viejo y la parte que poesía de varias propiedades en Sarria y A Coruña, entre otros bienes. Su misión será velar para que se destinen a los fines sociales que dejó estipulados, confiando en que el Ayuntamiento reconozca como se merece el gesto de tal benefactor.

¿Cuál es su función como albacea de Manuel Sobrado Pérez?

Esencialmente se circunscribe a la labor de cuidar que se cumpla la última voluntad del testador y adoptar las cautelas para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos, amén de disponer lo preciso para el entierro y funeral según la costumbre del lugar. En este caso concreto se dispuso una facultad especial para la entrega de los legados y se me designó, además, como contador-partidor.

¿Fue para usted una sorpresa este encargo o el testador ya le había comentado en alguna ocasión su intención de nombrarle albacea?

Fue algo totalmente inesperado. De hecho, me enteré por comunicación de un familiar suyo.

¿Qué relación tenía con Manuel Sobrado Pérez?

Era un cliente que, residiendo fuera de Sarria, me visitaba en alguna ocasión y me consultaba cosas. Se trata de una persona peculiar, pero muy formada y culta.

¿Cómo afronta este cometido?

Con responsabilidad. Es una encomienda trabajosa, y ha de llevarse a cabo de forma que se cumpla la voluntad del testador.

¿Tiene ya alguna idea del alcance económico de esta herencia?

He realizado algunas averiguaciones y, desde luego y sin perjuicio de cuantificación dineraria y de resolver algunos problemas de titularidades que ya me he encontrado, se trata de una masa hereditaria de envergadura.

Es de suponer que Sarria cumplirá la voluntad de Manuel Sobrado y le rendirá el homenaje que merece

Este vecino también dejó propiedades a los ayuntamientos de Madrid, Colmenar Viejo y Moraleja de Enmedio. ¿Está en contacto con ellos? ¿Cómo recibieron la noticia?

Se ha comunicado formalmente a todos los interesados en la herencia y he mantenido entrevistas telefónicas con dos de ellos. El ayuntamiento más pequeño, con sorpresa y alegría, ya indicó que algo tendrían que hacer para rendir homenaje al autor de tal generosidad, así como que han de proceder a formalizar la aceptación del legado y dar los oportunos trámites. Una legataria particular, a la cual llamé por teléfono, le costó recuperarse del pasmo.

En el caso del Concello de Sarria, ¿qué pasos deberá dar ahora?

Se le ha comunicado oficialmente su designación como heredero único y universal, es decir, de todos aquellos bienes salvo los que han sido legados. He mantenido una entrevista informal con el alcalde, siendo de suponer que se lleven a cabo averiguaciones y trámites adecuados para aceptar la herencia, que no solo se circunscribe el activo sino también al pasivo existente (deuda), que lo hay aunque no aparenta ser significativo. Lo razonable es que surja una colaboración entre el heredero y el albacea.

Algunas de las propiedades que hereda el Ayuntamiento, como las viviendas de la calle Diego Pazos, son compartidas con otros familiares. ¿Ve posible llegar a acuerdos?

Años atrás se tramitó judicialmente un proceso de división de las herencias de los progenitores del causante, proceso que se impugnó con éxito por Manuel Sobrado. Ahora el Ayuntamiento ocupará el lugar de su benefactor y tendrá que resolver, por las buenas o por las malas, la cuestión de esas herencias. Claro está que lo mejor siempre es la vía de la negociación, y por la misma debe de ponerse fin a la proindivisión, siendo varias las formas.

¿Cuáles serían?

Se puede hacer un reparto en bienes, vender los bienes y repartir el dinero obtenido en la proporción correspondiente o bien que unos interesados compren a los otros los derechos.

Manuel Sobrado expresó su voluntad de que sus bienes se destinen a la atención de víctimas de violencia de género, personas mayores, beneficiencia y desarrollo social. ¿Cómo valora esta decisión y cuál será su posición al respecto?

Cada uno puede disponer de lo suyo como le plazca. Aquí ha establecido esa concreta finalidad que, como sarriano, me parece encomiable y, como albacea, tengo la obligación de que se cumpla y respete tal última voluntad. Es más, de no hacerse así podría dar lugar a un litigio en el cual los familiares más directos estarían legitimados para reclamar la herencia. Es de suponer que Sarria cumplirá tal voluntad, así como que rendirá de forma agradecida el homenaje del que tal benefactor, sin duda alguna, es acreedor.

Teme que se produzca una situación parecida a la de Monforte, donde el Concello ha desistido de la fundación que tutelaría la herencia Foggia?

Lo que sé de ese caso es a través de informaciones periodísticas de los últimos tiempos. De lo que deduzco son supuestos distintos. La testadora en favor de Monforte dispuso que se constituyera una fundación y el problema, al parecer, es quién la rige o conforma. Da la sensación de que existe un pulso entre el alcalde y el albacea, siendo que este trata de imponer la voluntad de la testadora y aquel de manejar la fundación. Si no se cumple la voluntad de la testadora y el albacea está en su lugar el Ayuntamiento perdería la herencia, quedando siempre a salvo una intervención judicial que tendría que resolver la cuestión. Es de desear que en Sarria no surja un problema similar, que se dé a los bienes el destino por Manuel Sobrado Pérez establecido y que se le reconozca públicamente su proceder.