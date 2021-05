Una avería deja sin luz a unos 2.000 clientes del casco urbano de Sarria

Una avería dejó el martes sin suministro eléctrico a unos 2.000 clientes del casco urbano. En algunas zonas el corte se prolongó hasta dos horas y media.

El problema en la red comenzó a las 13.10 horas y "más del 60%" de los afectados recuperó el suministro a las 14.30, mientras que el resto a las 15.40, informó al compañía eléctrica Naturgy. Desde esta señalaron que no identificaron la causa de la avería.

El corte afectó a distintos puntos de la villa, como en Calvo Sotelo, el Malecón, Diego Pazos, Gran Vía, Formigueiros o As Insuas. La avería causó importantes perjuicios a negocios, especialmente a los hosteleros a ser el momento de servir las comidas. Es el caso de la cafetería Santiago o el Mesón Roberto, en los que se quejaron de que se trata "da hora de máis traballo" y perdieron clientes.

En el primero de los negocios llegaron a cocinar "cunha lanterna e a luz do teléfono móbil". En el segundo local contaban con "vinte e pico reservas", a los que se sumaban otros clientes. "Algúns quedaron, aínda que case non se puido facer nada. A traballadores que veñen comer intentouse darlles unha solución, pero foi complicado", lamentó el hostelero, quien estudia tomar medidas legales contra la compañía eléctrica.

En cafetería Central explicaron que "non tiñamos cafetera, nin a máquina de cambio, nin o forno do pan, só demos viños e diso e mal". En otro tipo de negocios, como las farmacias se vivió una situación muy parecida. "Te quedas sin luz y te quedas sin nada. Tenemos baterías de acumulación en los ordenadores, aguantan un poco, pero no dos horas", afirmaron desde la botica Mercedes López Vázquez. No pudieron dar, dijo, los medicamentos recetados o los test de saliva de covid-19.