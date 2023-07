"Avanzamos moito no reparto obxectivo de fondos aos concellos e seguiremos nesa liña"

Ten unha traxectoria meteórica: tenente de alcalde, deputado de Deportes e agora vicepresidente.

Fun asumindo as responsabilidades que me propoñía a organización e cos resultados electorais. É un orgullo representar unha organización como o BNG.

Como afronta o reto de ser vicepresidente do ente provincial?

Con orgullo, pero tamén con vertixe, responsabilidade e moita ilusión para conseguir ese obxectivo de estar á altura de ser vicepresidente da Deputación e de darlle o relevo a Maite Ferreiro, coa que teña unha gran amizade e admiro moito politicamente.

Xa ten experiencia na Deputación, pero axuda formar parte antes dun goberno municipal?

Si, son administracións parecidas en canto a funcionamiento, pero o Concello de Sarria ten unha escala máis pequena e menos medios.

Nas eleccións, a Deputación estivo no aire ata o último minuto.

Foi un pouco irreal ese ‘no aire’ porque se debeu a algúns fallos no traslado dos datos do reconto. Foi axustado, pero nunca estivo perdida. O BNG subiu moitos votos na provincia, fixemos o noso traballo e estamos moi contentos. O PSOE tivo unha baixada de apoios que foi o que fixo que estivese menos cerca que outras veces.

Foi complicado chegar a un novo pacto de goberno co PSOE?

O BNG ten claro que temos que ser un dique de contención para os gobernos de dereita e ultradereita e aplicamos iso en todas as institucións. É verdade que é un pouco máis sinxelo cando xa se vén dun goberno en coalición, é volver negociar algúns flocos e tratar de mellorar cousas. Con esas variables estaba bastante encamiñado un acordo.

Enténdese entón que tivo uns bos resultados ese pacto para repetir.

Si. Hai catro anos entramos a gobernar a Deputación co obxectivo de normalizar a institución, que viña de momentos moi convulsos, e seguir na liña de levar un reparto obxectivo ás Deputacións tras épocas de caciqueo en Lugo ou Ourense. Conseguimos esa normalización e avanzamos moito no reparto obxectivo de fondos, e agora a seguir nese camiño.

Marcáronse 22 compromisos.

Si, reparto obxectivo e defensa da lingua, memoria histórica, cultura, autonomía dos concellos…

Tamén falaron de transferir as súas competencias á Xunta, un obxectivo xa no anterior mandato.

Si, é un obxectivo no que a Xunta nunca nos recolle o guante. Competencias impropias son as residencias de anciáns, a rede museística e as instalacións deportivas. Ademais de toda a xestión, persoal e traballo, que é máis difícil de cuantificar, supoñen entre 10 e 14 millóns ao ano. É moitísimo diñeiro para unha Deputación que ten 100 millóns de orzamento. Un 14 ou 15% do presuposto son competencias impropias que debería asumir a Xunta.

En canto a áreas, mantén Deportes, Memoria Histórica e o Centro de Artesanía e Deseño (Centrad).

Si, e a Vicepresidencia tamén coas mesmas áreas repartidas entre os deputados.

Que retos se marca nesas áreas?

En Memoria Histórica queda moito por percorrer, hai moito traballo que facer, algún na Deputación, homenaxes que aínda quedan... Pero xa se avanzou moito.

En Deportes?

O obxectivo é estar á altura do momento que vive a provincia porque é francamente bo. Hai moitísimos equipos amateurs, pero cunha canteira grandísima, e tamén moitos na elite. Somos o apoio máis grande para todo ese tecido deportivo e o obxectivo é seguir sendo ese apoio e chegar un pouco máis lonxe se pode ser. E no Centrad, intentamos darlles apoio aos artesáns. Tamén estamos facendo un proxecto de permacultura, que está indo moi ben, transformando espazos, facendo formacións... Está collendo unha envergadura moi grande e queremos seguir apostando por esa vía.

E como vicepresidente?

Ser un apoio para os meus compañeiros na Vicepresidencia e representar o BNG como se merece.

En canto a Sarria, non pactaron con Camiña por non cumprir acordos. Decepcionáronos?

Non compartimos o proxecto que ten para Sarria. Persoalmente non me gustan moito os partidos independentes, prefiro partidos nos que haxa algo detrás e cunha ideoloxía clara, pero iso non foi o que máis pesou, senón os pactos incumpridos e tamén a relación de sete concelleiros (Camiña Sarria) e dous (BNG), era unha diferenza moi grande de representación. Consideramos que os resultados nos deixaron na oposición e que é onde mellor papel imos facer para os veciños de Sarria.

Poderán chegar a algúns acordos?

Mónica (López) e eu xa levamos oito anos de concelleiros e todo o mundo sabe cal é o noso talante, que sempre que se propoñan cousas boas para Sarria nós sempre estaremos para apoialas.

Que necesidades ten Sarria?

Xa o dixemos en campaña, o urbanismo tense que humanizar en canto a moitas cousas: ao coidado das zonas verdes, peonalizar rúas ou plataformas únicas, humanización de espazos… Hai moitísimo traballo que facer, pasan os anos e Sarria vaise quedando un pouco atrás. Vemos como moitas cidades e vilas se están transformando e avanzando nesa liña que quizais marcou Pontevedra. Creo que ese traballo está sen empezar en Sarria e que este goberno non vai ser quen o faga.

E neste mandato?

Iso, e aclarar o que está pasando co Centro de Información á Muller (CIM), que nos parece moi grave a súa situación. A situación das vivendas dos colexios… Hai moitas frontes que saíron en campaña e no mandato pasado, e imos estar aí, a defender os intereses dos veciños e veciñas.

Estamos en plena campaña das nacionais, como se presentan?

Con moitísima ilusión. No BNG levamos unha época en que cada elección subimos e agora preséntase na provincia cun candidato tan bo como Dani Castro, cunhas expectativas de facer historia, de ter por primeira vez un deputado nacionalista. Danos esa posibilidade a enquisa do CIS.

En 2024 están as autonómicas e está aí unha sarriá, Ana Pontón.

Imos paso a paso, pero está claro que é o noso gran obxectivo. Temos a mellor líder, é unha líder indiscutible, querida por todos os aspectos ideolóxicos e positiva para todo o mundo. O noso gran obxectivo é convertela na primeira presidenta de Galicia, estamos a traballar para iso e cremos que os datos que saen nas sondaxes upan a que sexa realidade.