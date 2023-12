A autora sarriá Sonia Marpez saca do prelo 'Hábito', o seu cuarto poemario

A rutina, a soidade, o fracaso, a fraxilidade da existencia ou a caducidade das cousas son algúns dos temas que transitan polo novo libro da sarriá Sonia Marpez. Este cuarto poemario, titulado "Hábito" e escrito durante unha etapa de "cambio radical" na súa vida, saíu do prelo en Málaga o pasado mes da man de Ediciones del Genal, dentro da colección Tania, que dirixe a tamén poeta e xestora cultural Isabel Romero.

Segundo explica Sonia Marpez, son 21 poemas creados exclusivamente para esta colección ao longo do pasado inverno, durante a súa estancia en Granada, na que atopou certa "aura" que lle serviu de inspiración. Despois de moitos anos asentada en Málaga, a sarriá deixou o seu traballo e mudouse á nova cidade polo destino laboral de seu marido, unha etapa de transformación no percorrido vital que coincidiu tamén con problemas de saúde de algúns familiares.

Foi "como empezar unha nova vida", o que tivo o seu reflexo nunha escrita cargada de "melancolía xa tirando case a amargura". Así, "Hábito" ten moito que ver con temas como as desilusións ou "non encontrarse no mundo", pero tamén "coa búsqueda de luz ao final". "A veces as cousas, aínda que sexan malas, tamén pasan por algo, e tes que sacarlle á vida o lado máis fermoso dentro do triste que poda ter", asegura.

O título elixido para este cuarto poemario está cheo de significado. Por unha banda, alude aos 21 días (tantos como poemas forman o libro) que supostamente se tarda en crear un hábito, pero tamén ao costume de escribir poesía e á necesidade de afacerse a un sitio e "a unha realidade nova na vida".

A maiores, Sonia Marpez xoga co dobre sentido da palabra, que tamén fai referencia ao hábito como prenda. "Levei a Granada catro cousiñas na maleta. Como que unha parte da miña vida quedara en Málaga e outra en Sarria. En Granada era como empezar de novo e necesitar simplemente catro cousas para ser feliz coa miña parella», comenta.

Portada. Escritora e fotógrafa, Sonia Marpez é tamén a autora da imaxe que ilustra a portada do seu novo libro e que representa uns mistos xa consumidos que van marcando o paso dos días.

Quixo así facer un xogo "coa rutina, pero tamén con buscar a luz e darlle calor á vida malia as cousas malas que veñan". "Ao mellor son poemas tristes, pero no fondo é como sacar a tristura de dentro, buscar a luz fóra e poder alumar un poquiño tamén no interior de cada un", afirma.

Aos seus 36 anos de idade, e de volta xa en Málaga, Sonia Marpez non para de escribir. Hábito representa un chanzo entre o seu anterior poemario - Adormidera, máis centrado na crítica social e na evolución persoal- e o seu próximo proxecto, para o cal xa ten poemas creados.

A escritora, premiada en distintos certames, presentou a súa última obra a principios de novembro na libraría Proteo de Málaga. Agora ten pendente amosar o seu traballo en Sarria, algo que lle gustaría facer nun futuro. "Téñolle moito respecto ao pobo, para min é como un pai ou unha nai aos que lles queres traer as mellores notas do colexio", compara.