Aumentan los peregrinos en Sarria que hacen el Camino junto a un perro

Aumentan los peregrinos que deciden hacer el Camino Francés desde Sarria acompañados de sus perros. Debido al incremento, la asociación Amigos do Camiño na Comarca de Sarria se convirtió en un punto en el que se entrega la credencial con la que se obtiene la compostela canina. "É o ano que máis se está facendo o Camiño con mascotas", explica el presidente del colectivo sarriano, Jorge López.

El dirigente de la asociación asegura que en 2019 recibió varias "chamadas de xente interesada". Por ello, se estuvo informando durante un año para ponerse en contacto con alguna asociación y entregar dicha insignia. Así, encontró a la Asociación Protectora de Animais do Camiño (Apaca), que sigue una política "altruista". "Estaban de acordo porque tamén tiñan interese en aumentar os seus puntos de referencia en Sarria, pola importancia da localidade no Camiño", dice López, donde ya se proporcionan en la pensión La Estación.

De esta forma, el pasado lunes Jorge López entregó la primera credencial en la sede de la villa a una familia de Tarragona que viajaba con un perro adoptado. "As condicións do can eran moi boas", comenta López, añadiendo que en las bases de la credencial es un principio básico estas condiciones, donde también vienen los pasos a seguir en caso de pérdida del animal o la identificación a través de un teléfono en caso de que surgiese algún incidente. El interés por tener la compostela canina hizo que varias personas ya se pusieran en contacto con López para septiembre.

La obtención de la credencial tiene un coste de tres euros, que se destina íntegramente a Apaca. La gerente de la asociación, Raquel Freiría, dice que el donativo sirve para mantener el trabajo del colectivo "informando e asesorando aos peregrinos que veñen con cans durante todo día, porque segue a haber moito descoñecemento". Freiría comenta que intentan dar solución a diferentes circunstancias, que varían según la localización de los usuarios o la situación del animal. Entre otros trabajos, también hacen campañas de promoción del Camino con perros.

Freiría apunta que el aumento de los peregrinos acompañados con perros o, como los define ella, "perregrinos", es una constante en todos los Caminos. "Tiñamos previsións antes da pandemia de que houbese uns 5.000 a final de ano", dice, aunque tras la llegada del Covid esas predicciones bajaron notablemente.

MOTIVOS. Entre las razones del incremento, la gerente de Apaca indica que la crisis sanitaria tuvo mucho que ver. Las recomendaciones de no viajar tras el confinamiento provocó que "peregrinos galegos fixeran o Camiño coa mascota en xullo e agosto".

Por otro lado, Freiría destaca que los peregrinos se están convirtiendo en la "parte da solución" ante abandonos, pérdidas o situaciones de maltrato. Resalta que esta tendencia cambió desde que comenzaron la actividad en Apaca, pues antes había casos donde perros seguían a peregrinos.

Los locales ofrecen más opciones

Desde Apaca señalan que en años anteriores, durante los meses de julio y agosto, los locales no permitían el acceso de perros al interior de sus instalaciones. La llegada de la pandemia provocó un cambio en esta tendencia.



Alternativas de hospedaje

En la asociación dicen que tras la crisis sanitaria los locales de hospedaje aumentaron "as opcións" de alojamiento para mascotas.



Una ruta con menos gente

En el colectivo también indican que el Camino está menos "masificado que nunca" debido a la crisis sanitaria. Esto es un impulso para que este año haya más perregrinos.