Auga do Incio para curar os males

Publicidade das augas do Incio feita pola ilustradora María Dolores Díaz Baliño nos anos 30.

Anemia, esterilidade, amenorrea, palideces, dores de cabeza e mesmo histeria. As augas termais do balneario da Ferrería do Incio presentábanse antano como remedio para todos, ou case todos, os males. Así o corrobora boa parte da publicidade que se conserva da época, na que prometían aos usuarios "curaciones rápidas". Xa no ano 1897, o Goberno do Estado publicou o libro Resumen estadístico de aguas minerales de España, no que mencionaban que "las personas que padecen anemia y cloro prefieren las aguas de Incio y de la Toja a cualquier otra".

As augas incienses vendíanse tamén en farmacias e droguerías, chegando incluso a anunciarse en empresas de fóra da provincia, como foi o caso de Hijos de A. Núñez de Betanzos, da que se conservan folletos feitos nos anos 30 pola ilustradora María Dolores Díaz Baliño, nos que invitaban a todos a consumir as augas incienses e a acudir ao balneario en caso de sufrir algún mal.

Na propaganda e na etiqueta das botellas que comercializaban indicaban as propiedades curativas da auga para casos de "anemia, neurastenia, esterilidad, menorragia, intermitentes, amenorrea, clorosis, palideces y desarreglos menstruales".

A importancia deste balneario, construído en 1892 polo arquitecto Nemesio Cobreros Cuevillas, chegou a ser tal que, como se conserva documentado no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, anunciábanse itinerarios en transporte ao lugar dende a estación de tren de Bóveda a comezos do século XX por tres ou catro pesetas o traxecto a través de xornais como a Gaceta de Galicia, Correo de Galicia, El Correo Gallego ou El Eco de Galicia.

Tal e como sinala o historiador e divulgador Xabier Moure, "tratábase dun lugar de referencia en Galicia, e é que xa dende finais do século XIX son varias as noticias de prensa que falan do arranxo de camiños e estradas que comunicaban o balneario do Incio con Samos, Sarria e demais municipios da zona, o que indica que era un sitio moi importante".

Moure destaca tamén que no ano 1935 inaugurouse o novo centro telefónico do Balneario do Incio, ao que acudiron importantes personalidades da época, polo que foi un lugar "que recolleu e viviu importantes fitos históricos".

O complexo tamén estivo vinculado á industria do ferro dende a Idade Media. Esta característica tivo ademais unha gran relevancia para o propio balneario, xa que a abundancia das vetas de ferro e o desnivel dos vales colindantes propiciaban que a auga que se filtraba dende as montañas máis altas pasara por estas dando lugar a unhas augas especialmente ferruxinosas.

A día de hoxe o balneario permanece pechado, aínda á espera de ser rescatado por alguén que queira facerse cargo dunha das edificacións máis prolíficas que se documentaron na comarca.