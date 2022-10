Atraco frustrado en A Pobra: "Que me están roubando! Pecha a porta e chama á Garda Civil"

Un hombre de 47 años fue detenido este jueves en A Pobra de San Xiao como presunto autor del intendo de atraco a una sucursal. La empleada de Caixa Rural, quien al parecer lleva poco más de un mes en este destino, entró corriendo y muy agitada al bar, cuya propietaria pensó en un primer momento que alguien había sufrido un infarto. Pero pronto salió de dudas. "Que me están roubando, que me están roubando! Pecha a porta e chama á Garda Civil, gritaba la mujer, mientras se refugiaba detrás de la barra y la dueña llamaba al 112. Fue "de película", dice.

Uno de los clientes siguió al presunto autor en su coche mientras que otro lo hizo a pie, sacándole fotos con su teléfono. Actuaron de forma instintiva. "Nese momento non o pensamos", cuenta uno de ellos. El alcalde, Darío Piñeiro, agradeció la "valentía" de los vecinos y el trabajo de los agentes de la Guardia Civil, que permitió frustrar el atraco.

Detenido tras intentar atracar el banco con un arma de balines

El autor, un hombre 47 años de edad y vecino de Lugo, pasó a disposición judicial en el juzgado de Instrucción número 1 de Sarria, que decretó su ingreso provisional en prisión eludible bajo fianza de 2.000 euros. Está investigado por un delito intentado de robo con intimidación.

La única empleada de la sucursal fue amenazada con una pistola, que finalmente resultó ser de balines aunque simulaba de fuego. El suceso se produjo a las dos de la tarde, en un momento en el que no había ningún cliente en la entidad.

El autor –que llevaba gafas y gorra, vestía una funda de trabajo y tenía maquillada la cara para disimular sus facciones– aprovechó que salía una persona del banco para entrar él. Se dirigió a la empleada y, apuntándole con la pistola, le indicó que era un atraco y que estuviera tranquila.

Le pidió que le abriese la caja fuerte, ante lo cual ella le respondió que no podía hacer ese trámite, pero sí abrir el cajero automático. No obstante, presentaba tal estado de nerviosismo que no era capaz de marcar la clave del cajero, según relató después ella misma a otras personas. En un arranque de valentía, la mujer le dijo al atracador que marcase él la contraseña mientras ella iba cantando los números que se le venían a la cabeza. En ese momento, pudo aprovechar un despiste del hombre para huir de la oficina y pedir ayuda en el bar Avenida, que se encuentra al otro lado de la calle, donde se refugió. La responsable del establecimiento telefoneó de inmediato al 112 mientras dos de los clientes salían tras el ladrón que, a su vez, había abandonado el banco sin ningún botín.

La colaboración de estos dos vecinos y la rápida intervención policial permitió detener al presunto autor en una calle paralela, después de intentar huir por unas fincas. Dos agentes de la Guardia Civil de A Pobra, que acababan de finalizar su turno de trabajo, acudieron de inmediato vestidos de paisano y en el coche particular de uno de ellos, no sin antes coger sus armas reglamentarias dado que la información que tenían era que el atracador iba armado.

Pudieron interceptarlo y detenerlo tras ser identificado por los testigos. Adermás, recuperaron una mochila que había lanzado debajo de un coche en su huida y en la que llevaba la pistola utilizada en el atraco, entre otros efectos. En las proximidades también tenía estacionado un vehículo para abandonar el lugar, pero ya no tuvo opción al ser arrestado.