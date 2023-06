As atraccións das festas do San Xoán de Sarria silenciaranse un par de horas durante tres días

As festas de San Xoán de Sarria serán este ano máis inclusivas ao incorporar dende este luns e ata o mércores incluído dúas horas diarias sen ruído nas atraccións. A medida, que se aplicará de 18.00 a 20.00 horas os tres días, ten como obxectivo que poidan desfrutar delas sen barreiras os nenos e as nenas con trastorno do espectro autista, alteracións neurosensoriais e diversidade funcional, así como calquera persoa á que lle causen molestias os sons estridentes.

A concelleira de Festas, Geni Valcárcel, considerou "moi importante darlles a oportunidade a todos os nenos e nenas de gozar das atraccións sen exclusións", ao tempo que mostrou o seu desexo de que esta medida sexa tamén unha forma de "concienciación, coñecemento, visibilidade e empatía" coas necesidades dos menores e das súas familias.

"Trátase de que eles desfruten e que a todos nos sirva de exemplo para abrir a mente, entender e poñernos no seu lugar", afirmou.

A petición de silenciar as barracas, lanzada o martes polo BNG de Sarria, comezará a aplicarse na tarde desde luns e continuará o martes e o mércores, día este último no que xa non haberá orquestras pero as atracción seguirán instaladas na vila ofrecendo uns prezos especiais.

Segundo explicou a concelleira, a medida non entrou en vigor nos primeiros días de festa porque foron xornadas "de moita masificación". "De aquí en adiante a intención é seguila mantendo e ampliala no posible, estando sempre dispostos a colaborar coas familias facilitando este tipo de actividades ou calquera outra que poida beneficiar a todos os nenos", dixo.

As festas contaron este domingo con actuacións como as de Gaiteiros de Goián, Mustélidos, Proxecto Valley, Gorrijazz ou Cadabatú, así como o desfile das Pampónigas xunto con Peleriños. De noite amenizaron a verbena Olympus e París de Noia, que este luns darán paso, a partir das 22.00 horas, a Panamá e Panorama.