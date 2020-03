Asociaciones del Camino ven necesario reabrir Ponte Ribeira de Sarria

La Federación Galega de Asociacións do Camiño de Santiago (Fegac), recientemente constituida, aboga por la reapertura en el menor plazo posible de Ponte Ribeira y apoya la propuesta del Concello sarriano de instalación provisional de una pasarela para, acto seguido, ofrecer una solución definitiva con la construcción de otro puente paralelo al actual.

Así lo expresó tras una reunión con el alcalde de Sarria, Claudio Garrido, celebrada hace unos días para darse a conocer e interesarse por varios temas relacionados con la ruta jacobea que afectan a este municipio como el cierre de Ponte Ribeira desde hace más de cinco años, la situación del Muíño do Toleiro o cuestiones del día a día de la peregrinación a Santiago.

Durante el encuentro, coincidieron en la necesidad de reabrir cuanto antes Ponte Ribeira, mejorar en lo posible el paso del Camino por la localidad "e tratar de facer un pobo máis acolledor".

La reunión contó con la asistencia del presidente de esta federación, Manuel López Vázquez, quien también está al frente de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago; la secretaria de la Fegac y presidenta de la Asociación Camiño de Inverno por Valdeorras, Asunción Arias; el vicepresidente, Ángel Trabada, quien dirige la Asociación de Amigos do Camiño na provincia de Lugo; y Jorge López, presidente de Amigos do Camiño na Comarca de Sarria y miembro de la Fegac.