A asociación cultural Val de Láncara proxecta recuperar a fala propia da súa zona

A asociación Val de Láncara vén amosando un "compromiso coa protección e valorización da herdanza lingüística e cultural" do concello, de aí que se propoña iniciar un proxecto de recuperación da fala propia desta zona.

No Día das Letras Galegas e como punto de partida desta iniciativa, a mestra María Montes, doutora en Filoloxía Románica e profesora titular de Italiano na USC, ofrecerá este mércores unha charla na escola de Láncara, ás 17.00 horas, sobre o léxico deste val.

Natural da parroquia de San Pedro de Bande, María Montes, quen tamén foi docente no instituto Lucus Augusti de Lugo, realizou unha tesina no ano 1982 recompilando o léxico, a morfoloxía e a fonética típica desta contorna de Láncara, que foi publicada pola Deputación Provincial de Lugo.

Segundo relata, fixo un traballo de campo "falando co carpinteiro, co ferreiro, co muiñeiro... que ían explicándome todo o léxico relativo ao labor que desenvolvían". Ao mesmo tempo, rescatou cantigas, refráns, contos ou adiviñas que supoñen un valioso patrimonio.

"Gustoume moito o tema da lareira porque, cando eu fixen o traballo, xa case non había. E tamén o muíño, porque eu ía de nena coa molaxe. E agora, quen fala xa de molaxe?", comenta a mestra, que reivindica o valor de toda esta sabedoría dos antergos.

"É unha pena que se perda porque os maiores vanse e, con eles, vai todo este patrimonio cultural. A asociación está coa idea de facer un traballo de recompilación e, dende logo, ten todo o meu apoio porque me parece estupendo", asegura María Montes, quen se define como unha "lancará universal". "Sempre que podo volvo a Láncara porque para min é a miña casa, a miña xente e non esquezo nunca as raíces", subliña.

Xunto coa profesora, intervirá Lois Ladra, responsable do proxecto Corgoral, dedicado á recuperación do patrimonio cultural no veciño concello do Corgo.

"Todas as variantes locais do galego son unha riqueza e tamén nos vinculan emocional e espiritualmente cos novos devanceiros", afirma a asociación Val de Láncara, que no acto deste mércores entregará tamén os premios do seu certame de narración e debuxo.