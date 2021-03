La Asociación Europea de Economía reconoce al sarriano José Luis Portela

El directivo y empresario sarriano José Luis Portela fue reconocido con la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo de la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Este galardón también fue entregado a otros doce profesionales en una gala celebrada en Madrid con el objetivo de poner en valor la voluntad de una clase empresarial "comprometida con la innovación, el progreso social y el desarrollo económico", señala el colectivo.

El sarriano puso en marcha en la capital de España las empresas Magtalent y Mentoring, que ayudan a directivos a desarrollar su carrera profesional. Para él es un galardón importante, pues es un reconocimiento "al trabajo, al esfuerzo y las horas dedicadas". "Toda mi carrera profesional ha sido de trabajo duro, intenso, pero muy satisfactorio porque siempre he trabajado en lo que quería", afirma el sarriano, quien dedica la medalla a "todas las personas que me han rodeado en mi vida y me han ayudado a ser quien realmente soy".

Desde la Asociación Europea de Economía y Competitividad destacan que Magtalent y Mentoring "reflejan el espíritu disruptivo que tan bien define la personalidad de este visionario empresario". José Luis Portela, "fiel a sus convicciones, reprueba los modelos de negocio demasiado rígidos que impiden adaptarse de forma ágil y eficiente a los cambios constantes que las empresas se ven sometidas actualmente", apunta el colectivo. Esta entidad entregó los reconocimientos la pasada semana en un acto conducido por los periodistas Ana Arcía Lozano y Santi Acosta y entre los galardonados estuvieron profesionales y emprendedores de sectores como la medicina, el espectáculo o la economía.

El sarriano, quien reside en Madrid, fundó y es CEO de las empresas Magtalent y Mentoring Directivo. También se dedica al mundo de la docencia, ya que es profesor en varios máster y responsable del programa Dirección estratégica de proyectos en la IE Business School de la capital, una escuela de negocios que está entre las diez mejores del mundo, apunta.

INGENIERÍAS. José Luis Portela es ingeniero superior Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero técnico en Mecanización y Construcción y doctorando por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la capital con su tesis Cómo funciona el cerebro. Es, además, Executive MBA del IE. Antes de poner en marcha Magtalent y Mentoring Directivo el sarriano trabajó en otras empresas.

Dio el salto de la ingeniería a ayudar a directivos a desarrollar su carrera profesional porque su visión es "cambiar la sociedad, las empresas y los directivos", afirma. Su forma de dirigir las empresas es, aclara, desde "el punto de vista humano".

Compagina el trabajo en Magtalent y Mentoring y la docencia con su labor de consejero asesor de Porsche España para el coche eléctrico y consejero de ArVision. Además, escribe en la revista Cambio 16, publicó el libro Inicia una carrera de éxito en interim management: convierte tu experiencia directiva en oportunidades de desarrollo profesional y es conferenciante.