Asaltan dos concesionarios de Sarria y dos locales hosteleros en una noche

Dos concesionarios de coches situados en la salida de Sarria hacia Monforte y dos establecimientos de hostelería del paseo del Malecón fueron objeto de una oleada de robos durante la noche del domingo al lunes. Los autores, que al parecer buscaban solo dinero, se hicieron con un botín que no se presume cuantioso.

Todo apunta a que los asaltos comenzaron sobre las dos de la madrugada por uno de los concesionarios, al que accedieron desde la parte inferior, subiendo por el tejado de una nave y entrando a la zona de exposición y oficinas por la ventana de un baño.

El autor había estudiado previamente el terreno, por lo que era conocedor de la existencia de sensores de movimiento, de forma que se desplazó a gatas por todo el recinto hasta llegar a una oficina, donde forzó la puerta y revolvió el interior sin llegar a llevarse nada dado que no había dinero. Se sospecha que pudo haber utilizado un inhibidor de alarmas para la comisión de los hechos.

A pocos metros de este concesionario se encuentra otro establecimiento del mismo sector, que también fue víctima de un robo esta madrugada. En esta ocasión, el autor o autores saltaron la verja de entrada y rompieron una puerta con un destornillador y un martillo para dejar todo revuelto y adueñarse de unos 40 euros.

En el paseo del Malecón, se vieron afectados un mesón y una heladería. A esta última accedieron por la parte de atrás y forzaron con una palanca la caja registradora para sustraer unos 170 euros que guardaba para cambio.

También entraron en un mesón de esta céntrica zona de la villa, en el que no hubo daños materiales, y del cual se llevaron el cajón portamonedas con su contenido.

Estos casos vienen a sumarse a otras sustracciones perpetradas en Sarria recientemente. Así, a principos de mes un individuo con la cara cubierta atracó a la seis y media de la mañana un bar-restaurante de la calle Elías Valiña, provisto de un destornillador con el que amenazó a una trabajadora y se apropió de 800 euros.

En agosto, también rompieron a martillazos la puerta de un bar de la calle Diego Pazos en un intento de robo que resultó frustrado ya que los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad y los ladrones emprendieron la huida.

Además, hubo asaltos en otros establecimientos hosteleros en los meses de junio y abril.

Un butrón en una empresa del polígono

Los robos en los concesionarios de coches y los locales de hostelería del Malecón no fueron los únicos durante el fin de semana en Sarria. En la madrugada del sábado también se registró un atraco, por el método del butrón, en una empresa de maquinaria agrícola situada en el polígono industrial de O Morelle. El autor abrió un hueco en una pared a fuerza de golpes con una marra y permaneció largo tiempo en el interior de las instalaciones. Así, se adueñó de una amplia lista de maquinaria que no resulta voluminosa ni difícil de transportar, pero que sí tiene un importante valor.



SEGURIDAD. Los últimos robos que afectaron a Sarria trajeron de nuevo a la actualidad el debate sobre la seguridad en el municipio y las peticiones para dotar a la zona de más efectivos que sirvan como elemento disuasor.



Las patrullas nocturnas se han visto muy reducidas desde que se eliminaron durante la semana las de la Policía Local por carecer de agentes para cubrir todos los turnos. La medida se puso en marcha en el mes de enero del año 2017 y desde entonces no se recuperó la normalidad.