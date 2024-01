Artistas entre bambolinas

Dende o día 4 de decembro algo importante se vén cocendo na casa da cultura de Sarria. Tarabela Creativa, o proxecto impulsado por Carmen Conde e Diego Gallego, decantouse por este espazo como lugar de ensaio da súa nova montaxe teatral, Boa sorte, mala fama, que aborda a emigración galega dende un punto de vista afastado do relato institucional e froito de dous anos de investigación e meses de dramaturxia.

Sobre as táboas da casa da cultura de Sarria fraguouse a posta en escena desta obra, con guión de Carmen Conde, que se encarga de narrar as historias e que está acompañada no escenario da actriz Mariña Pena e da cantante Nastasia Zürcher, que pon voz ás bandas sonoras da emigración.

Xunto a elas participa Diego Gallego na produción, Ezequiel Orol como responsable da parte de son, Bieito ICN na escenografía, Sabela Eiriz na fotografía, Lola Saltatore na coreografía e Los Alfileres de Elia no vestiario. A maiores, o mago Rafa realizou a asesoría máxica e Hei Castro ocupouse do deseño da identidade.

Segundo conta Carmen Conde, en Boa sorte, mala fama o público non atopará a versión do heroe emigrante. "O relato oficial non é o de quen fracasa e, sen embargo, é o máis común. E disto vai esta obra", resume a súa artífice.

Detrás deste proxecto -que se estrea o domingo no auditorio Gustavo Freire de Lugo, ás 18.30 horas, e que se poderá ver en Sarria o 25 de febreiro, ás oito da tarde- hai dous anos de investigación en arquivos e con entrevistas por toda a xeografía galega con persoas que emigraron, outras retornadas, colectivos de emigrantes, centros galegos... Un traballo que non só quedará recollido neste espectáculo, senón que tamén motivará no futuro un libro escrito por Carmen Conde e mesmo un documental.

Son casos reais que na obra se articulan en tres actos. O primero fala dos "tratos un pouco gubernamentais" para que os galegos saíran polo mundo adiante, o segundo aborda os "maltratos" e ten moito que ver coa emigración a Cuba e o terceiro os "retratos", historias "extraordinarias" ou peculiares que amosan outra cara da emigración menos coñecida.

HISTORIA DE LÁNCARA

Entre elas cóntase a dos lancaraos José, Carlos e Arroxo, cos que Tarabela contactou a través da asociación Val de Láncara. "Déronnos un historión relacionado con Cuba, coa revolución, con Fidel Castro e coas súas vivencias. Foron tan xenerosos que, por suposto, a súa historia está no espectáculo e encantaríanos que viñesen velo", afirma a guionista e narradora.

"Non sempre se transita por fame, transítase tamén por identidade e cóntase por exemplo a percorrido de Luis Fernández, que puido ser Teresita en Bos Aires", engade Conde, quen xunto a esta historia de "dobre vida" apunta tamén a dunha aldea na que, ao emigrar todos os homes, as mulleres comezaron a forxar entre si "relacións sexoafectivas".

Mentres ela vai narrando, Mariña Pena "brilla moitísimo en escena" na súa recreación de distintos personaxes. "Estou aprendendo un montón de cousas traballando con dúas mulleres que son magníficas e, entre as tres, estamos sacando ao mundo esta criatura que é espectacular", declara a actriz, quen considera "unha sorte" encarnar "as historias de persoas reais coas que Tarabela foi falar".

Carmen Conde elixiu tamén as músicas que soaban naquela época e naqueles lugares da emigración, que saen no escenario dunha gran radio detrás da cal se atopa Nastasia Zürcher. "Busquei darlles unha sonoridade propia e continua a través da voz que neste caso é o meu instrumento", explica a vocalista e compositora.

Estas tres mulleres instaláronse en Sarria durante os últimos dous meses para facer esta residencia artística coa axuda da área de Cultura do Concello, co edil César No á fronte, a quen agradecen a predisposición a colaborar con este proxecto facilitando a casa da cultura para os ensaios.

Ademais de concelleiro, César No é tamén director teatral e un dos fundadores da compañía Feria do Leste, de xeito que coñece ben a importancia de fomentar estas "sinerxias". "Estes traballos teñen un bo resultado e, ao final, eles non van deixar de levar o nome de Sarria por toda Galicia e aló por onde vaian", subliña.