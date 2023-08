A artesanía volveu ter protagonismo nun "histórico" e "ilustre" Samos

Despois de catro anos sen poder celebrarse, a Feira de Produtos Artesanais recobrou o protagonismo no "histórico" e "ilustre" concello de Samos, en palabras do político, escritor e avogado Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, pregoeiro dun evento que onte conmemorou xa a vixésima terceira edición cunha trintena de postos e numerosos visitantes.

O exconselleiro e tamén embaixador do Camiño de Santiago repasou na súa intervención os destacados persoeiros nados nestas terras de "impoñente xeografía" e "brillante historia", entre eles o poeta Fiz Vergara, o trovador Martín de Pradozelos ou o científico Vicente Vázquez Queipo.

Lembrou tamén o "gran" Ramón Cabanillas, "fascinado" por este municipio, e o frade Benito Feijoo, así como a Lope da Barreira e Mauro Gómez Pereira, abades no mosteiro de Samos, que aló polo século XI estaba considerado como "o máis poderoso de Galicia".

No seu pregón tampouco faltaron as alusións ao xornalista samanense Luís Celeiro nin aos responsables dos establecementos hostaleiros e comerciais da localidade pola súa contribución ao "bo nome" do concello e de toda Galicia a través do Camiño Francés.

O que foi promotor da recuperación desta ruta no 1993 non podía pasar por alto no seu discurso a fonda pegada xacobea de Samos nin tampouco a reactivación dun Camiño que no 1972 só expedía 67 credenciais de peregrino fronte ás 450.000 do pasado ano, dixo.

Vázquez Portomeñe foi presentado por José Fernández, presidente da Asociación de Comerciantes e Artesáns de Samos, organizadora desta feira coa colaboración do Concello e da Deputación.

A alcaldesa nacionalista, Chus López, cortou a cinta inaugural acompañada do vicepresidente do organismo provincial, Efrén Castro. Acudiron, ademais, os alcaldes de Paradela e Pedrafita, o tamén deputado Iván Castro, varios concelleiros, o responsable da Garda Civil en Samos, o prior do mosteiro e a relixiosa beneditina Francisca Pérez (sor Paquita), quen pronunciou o pregón no 2018.

Os asistentes pudieron adquirir dende produtos alimenticios como os biscoitos de Samos, mel da comarca ou queixos de Arzúa, ata libros, complementos, obxectos de decoración ou pezas feitas polos nenos e nenas do colexio.

O programa completouse con obradoiros de cerámica, torno en madeira ou cestería, entre outros, e coa música de Legua Dereita do Corgo e Os Abrentes de Cerdedo.