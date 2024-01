Arte contra o esquecemento

"Sentía a necesidade de desvelar as realidades esquecidas, esas das que apenas se fala", explica o artista sarriao Rubén Santiago en relación á motivación da súa última exposición, titulada Ante a inminencia, comisariada por Susana González, na que o escultor parte dunha historia familiar, concretamente a do seu tío avó, que foi encarcerado durante a Guerra Civil no castelo de Santo Antón, para abordar outras cuestións como o abastecemento de auga ou o valor da arte na sociedade.

Esta mostra, que poderá visitarse ata o día 19 deste mes na Sala Normal da Coruña, está composta por cinco pezas que teñen como núcleo común o castelo de Santo Antón, "un lugar que figura no imaxinario da maioría dos galegos dunha forma ou doutra", xa que alí existiu unha capela medieval dedicada ao culto do santo, que eventualmente se converteu nun lugar de illamento e corentena para enfermos, desenvolveu logo funcións defensivas na cidade e, máis tarde, converteuse de novo nunha prisión durante uns 200 anos ata transformarse en Museo Arqueolóxico.

Santiago asegura que, no seu caso, cando acudiu alí por primeira vez de excursión co colexio, el xa coñecía a historia do seu tío avó, pero a visita permitiulle situar todas esas narracións paternas, polas que sabía que o seu parente fora acusado de participar no incendio da casa dun cura. "Ao ver o castelo, enseguida pensei que o lugar no que os presos eran recluídos debía de ser o alxibe", afirma o artista, que máis tarde pasaría a crear a súa propia obra de arte baseándose neste depósito, do que puido extraer centos de moedas que conforman unha das pezas da exposición.

"Decidín colocar unha urna na que os visitantes poden expresar o que eles farían con esa tonelada de desexos", explica o artífice da mostra, que pretende así desafiar o sistema e cuestionar de forma indirecta as normas establecidas a través do baleirado simbólico dunha tonelada de moedas dunha institución pública poñéndoas ao servizo da cidadanía.

A exposición conta ademais cunha serie en curso que consta de nove pezas que se presentan conxuntamente en caixas de exhibición aliñadas nunha parede da sala. Cada unha mostra unha fotografía da man dun artista sostendo as moedas que levaban consigo nese momento como representación da unidade monetaria mínima na era da globalización.

Con todo isto, Rubén Santiago non só conta a historia do seu tío avó, senón que tamén coloca no centro do debate cuestións como a propiedade, a distribución, o acceso e a xestión da auga.

'As augas toldas' | A mostra inclúe un vídeo co relato do pai do escultor

A exposición conta ademais co vídeo As augas toldas, que reproduce fragmentos da narración escrita polo pai do artista no ano 1976, na que revela a historia do tío avó. Un home coxo encarcerado en Santo Antón e xulgado en Lugo por sedición, sendo condenado a quince anos de prisión tendo por aquel entón 24. O relato, en palabras do escultor sarriao, contén o peso do sufrimento durante a época da guerra e as diferenzas ideolóxicas.

Proceso de baleirado

O vídeo reproduce o proceso de baleirado de moedas do alxibe. "Mestúranse coa narración das duras condicións nas que vivían alí", di o sarriao. "As augas toldas son aquelas que se enturbian cando se poñen en movemento cos residuos, e precisamente o texto fala desas realidades que se enturbian porque están ocultas".