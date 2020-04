El arte que aflora del confinamiento

Desde el confinamiento en su casa de Sarria, el escultor José Antonio Quiroga ha sentido la necesidad de expresar a través del arte la "explosión de sentimentos" que le genera la crisis sanitaria del Covid-19 y sus múltiples consecuencias. De forma "espontánea" y en tiempo récord dio forma a una talla en madera que destaca por su simbolismo y que, según dice, "transmite" más que ninguna otra de las realizadas hasta el momento. "Teño 90 ou cen, pero ningunha di tanto como esta. Fala por min", asegura.

Un tronco de madera recogido en la presa de O Chanto en una de las últimas crecidas sirvió a este sarriano como "folio" en blanco en el que plasmar con su gubia, a modo de bolígrafo, sus sentimientos ante la situación actual. "Tiña que contar algo do que está pasando e a maneira de facelo era a través dunha talla", explica.

El resultado es la representación de una persona con la cabeza ladeada y una expresión de "tristura na cara", con el rostro más pálido que el resto del cuerpo, "unha cadea que lle está apretando no pescozo" y con los ojos "fundidos para mirar o seu interior".

Según Quiroga, "representa o que nós levamos dentro, porque todos temos un intre para mirarnos no interior". "Sempre temos que ter esperanza, pero no momento no que fixen esta talla era unha expresión de angustia, que creo que é compartida por todo o mundo", comenta.

De momento, la obra permanece "confinada" con el autor en casa, pero su deseo es poder mostrarla no solo en su espacio de arte sino también en otras exposiciones para las cuales se ofrece a acudir en persona para explicar el significado de este trabajo. Porque, con crisis o sin ella, "o reloxo da arte non pode parar".