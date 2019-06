Arrinca a Festa da Primavera do Páramo co pregón de Alfonso Riveiro

Este venres pola mañá botaba a andar a XLIII Edición das Feiras e Festas de Primavera en O Páramo. O acto de inauguración estivo amenizado pola banda de acordeóns O Folión e contou co pregón a cargo do Director do Diario El Progreso, Alfonso Álvarez Riveiro.

Esta festa, que conta co apoio da Deputación de Lugo, celébrase desde hai case medio século no Campo da Feira de Vilarmosteiro, e ten gran sona na comarca, grazas aos numerosos visitantes que acoden, atraídos pola feira cabalar, que se celebrará o domingo e que contará co espectáculo de doma Magos de la Equitación a cargo da Escola El Centauro, de Valladolid. Outro dos atractivos da cita é a Feira de Gando, que terá lugar o sábado, organizada coa colaboración de Aruga, cunha mostra, un concurso e un desfile de Rubia Galega.

A noite do venres estará amenizada cun concerto de Luar na Lubre, un dos grupos galegos con máis renome, grazas aos seus máis de 30 anos de historia. Durante os tres días centos de visitantes poderán desfrutar de exposicións permanentes de maquinaria agrícola, artesanía e pintura, ademais de obradoiros de cestería para nenos e adultos.

PROGRAMA DAS FESTAS

Venres 7:

10:00: Lanzamento de foguetes e actuación dunha charanga.

12:00: Actuación da Banda de Acordeóns.

13:00: Inauguración das Feiras a cargo das autoridades.

14:10: Actuación da banda O Folión.

14:30: Pregón Oficial.

15:00: Xantar Oficial.

23:30: Concerto de Luar na Lubre.

01:00: XI Festa da Xuventude.

Sábado 8: Feira de Gando:

10:00: Apertura da Feira de Gando.

10:30: Lanzamento de foguetes e pasarrúas.

12:00: Clasificación do gando polos servizos veterinarios.

12:15: Actuación de grupos folclóricos.

17:00: Desfile de gando e entrega de trofeos.

Domingo 9: Feira Cabalar

10:00: Lanzamento de foguetes e pasarrúas.

11:30: Actuación de grupos folclóricos.

18:00: Mostra de doma co espectáculo Magos de la Equitación da escola de Equitación El Centauro de Valladolid.

19:30: Actuación de grupo folclóricos.