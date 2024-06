Arredor de 150 persoas visitaron a fábrica de Magnesitas de Rubián no Incio

A empresa Magnesitas de Rubián, con sede no Incio e a única das súas características en Galicia, vén de celebrar as primeiras xornadas de portas abertas con motivo do Día da Familia, no que participaron unhas 150 persoas. O encontro reuniu os traballadores da fábrica e familiares, entre os cales había 53 nenos e nenas.

Todos eles tiveron ocasión de coñecer de preto o día a día desta empresa cunha visita guiada á súa mina, no lugar de Vila de Mouros. Acto seguido, compartiron un xantar de confraternidade, no que non faltaron os xogos tradicionais nin tampouco os inchables para desfrute dos máis pequenos.

Segundo o informe Ardán, que elabora o Consorcio Zona Franca de Vigo, Magnesitas de Rubián é unha das 50 empresas da provincia de Lugo con maior volume de facturación. Os datos de 2022 reflicten unha cifra de negocio de máis de 21 millóns de euros e un total de 42 empregados.

A xornada incluíu unha visita guiada polas instalacións. EP

Do xacemento do Incio extraénse cada ano unhas 70.000 toneladas de magnesita, das cales o 80% se destina á industria agroalimentaria como ingrediente para pensos de gando bovino.

Variados usos

Tamén se emprega en fertilizantes, tratamento de augas residuais, correción do PH de solos agrícolas, na industria do papel ou no refinado de azucre.

A mina de Magnesitas acada os 290 metros baixo terra. A galería principal ten entre tres e catro quilómetros de lonxitude e todas suman de 20 a 30 quilómetros.