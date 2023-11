Arranca con vinte alumnos o obradoiro de emprego do Incio, Bóveda e A Pobra do Brollón

O novo obradoiro dual de emprego dos concellos do Incio, A Pobra do Brollón e Bóveda comezou coa presentación do alumnado e dos responsables do taller acompañados dos alcaldes dos tres municipios, Héctor Corujo, José Luis Maceda e José Manuel Arias, respectivamente.

O Incio é este ano o promotor do obradoiro, subvencionado pola Xunta de Galicia con 532.546 euros e no que participan vinte alumnos e alumnas (seis deles no Incio e sete en cada un dos outros concellos), unha directora, tres monitores e unha administrativa.

Durante doce meses farán actividades auxiliares en viveiros e xardíns, así como instalación e mantemento de zonas verdes.