Os arqueólogos de Cova Eirós farán unha nova sondaxe sobre as grutas

As grutas de Triacastela semellan unha fonte de coñecemento inesgotable para descubrir o enorme patrimonio arqueolóxico que alberga o municipio sarriao, e proba diso é Cova Eirós, ubicada na parroquia de Cancelo, que constitúe un dos xacementos con maior interese histórico de toda Galicia, e que conta ademais co selo distinivo de Ben de Interese Cultural (BIC).

"Aínda queda moito por investigar e por coñecer", asegura Arturo de Lombera, codirector das campañas de escavación en Cova Eirós financiadas pola USC e pola Xunta de Galicia, que regresarán este ano cun equipo de quince persoas o próximo mes de agosto. "Faremos unha sondaxe para saber se, como no caso de Cova das Cabras, tamén hai outros espazos con pegada da poboación prehistórica", explica o arqueólogo.

E é que hai dous anos, en 2021, os atopáronse un total de 50 moedas romanas, o que permitiu aos investigadores documentar un nivel de ocupación, do século IV, que ata o momento non estaba rexistrado en xacementos da zona, e ademais recuperaron máis de mil pezas arqueolóxicas.

Os estudosos atoparon restos de ocupacións de homo neanderthales e homo sapiens, convertindo Cova Eirós na única secuencia do noroeste da península Ibérica onde se pode coñecer a transición entre os últimos neandertales e os primeiros humanos modernos.

Pero o interese do xacemento non se limita a este aspecto. Un dos descubrimentos máis importantes foi o da arte parietal paleolítica, xa que a converten na única, ata a data, con estas características en Galicia. "Todos os datos que temos ata o momento ensínannos como xurdiu o poboamento tradicional rural galego nas zonas de montaña, aí radica a verdadeira importancia de Cova Eirós e da súa contorna", afirma o arqueólogo Arturo de Lombera.

Estudo sobre cuarzos

A fundación Palarq, unha entidade sen ánimo de lucro que xa apoia dende o ano 2016 a máis de 500 equipos españois que traballan no eido da arqueoloxía e da paleontoloxía, decidiu financiar unha nova investigación sobre os cuarzos de Cova Eirós, en Triacastela. Esta axuda, que xa está a ser empregada e que permanecerá en activo durante todo o ano, permitirá realizar unha análise xeoquímica nun laboratorio da University of Lorraine para determinar se artefactos de Cova Eirós correspondentes ao Paleolítico Superior proceden ou non do mesmo filón.

"Xa comezamos a estudar as ferramentas feitas en cristal de rochas, pero precisamos procesar todos os datos para sacar as conclusións finais oportunas", di De Lombera, que apunta que a análise é fundamental para poder descifrar os segredos do pasado. "Non todo vai ser escavar", sostén.