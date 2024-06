Guadalupe Rey: de Argentina a Sarria para dar vida al pasado

Por casualidades o "causalidades", como ella dice, llegó a Sarria la argentina Guadalupe Rey Actis. En esta localidad cumplirá un "sueño de vida" poniendo en marcha un taller de restauración de muebles antiguos.

Galicia no era desconocida para esta porteña. Su padre era natural de las Rías Baixas, desde donde emigró con tan solo 5 años junto a su familia. Ahora Guadalupe Rey regresa a los orígenes, "continuando una cadena de emociones".

Ella ya había vivido en España porque trabajó un año en Mallorca y otro en Andorra, tras estudiar en la universidad en Argentina Administración Hotelera. Al regresar a América continuó empleada en el sector, pero se encontró con que en este con 30 años eres "vieja, estaba fuera del mercado laboral". Por ello, volvió a la universidad para cursar Turismo y trabajó siete años como "freelance" en "gestión de agencia de viajes".

En 2018 se formó en restauración de muebles con su padre

Pero ella siempre tuvo una afición, la restauración de muebles antiguos. En 2018 decidió dar un paso adelante y formarse en su pasión, en lo que la acompañó su padre. "Compartimos aprendizaje, él desde siempre hacía restauración de muebles", recuerda la argentina, quien después se lanzó a "hacer trabajos, solo cobraba los materiales". Era, como afirma, su "propia escuela". Terminó abriendo su propio taller en Buenos Aires y continuó formándose, como en tapicería o rejilla tejida.

Guadalupe Rey en la tienda de antigüedades de Carmen Rodríguez. PORTO

En plena pandemia falleció su padre, lo que hizo que Guadalupe Rey decidiera hacer realidad su "sueño de vida": mudarse a España y dedicarse a la restauración. Su idea inicial era trasladarse con su pareja a Santiago.

Entonces se puso en contacto con la tienda de antigüedades de Sarria Porvir 39, de Carmen Rodríguez, que seguía en las redes sociales. Además, su hermana conocía el establecimiento, pues ella reside en Madrid y su suegra es de la villa.

La argentina le contó a Carmen Rodríguez su idea de mudarse a España y le preguntó si conocía alguna vivienda en alquiler en Compostela en la que no le exigieran contrato de trabajo. "Me dijo que en Santiago no, pero en Sarria sí", apunta. Así terminó en la villa, donde la restauradora había estado de visita en 2019. Entonces no se imaginó que aquella localidad en la que estuvo "día y medio" acabaría convirtiéndose en su nueva casa.

Un mes en Sarria, una villa "muy hospitalaria"

A Sarria llegaron hace poco más de un mes, el 12 de mayo, y, a pesar de llevar tan poco tiempo, ya se sienten "supercómodos, nos recibieron con los brazos abiertos, es una villa muy hospitalaria y la gente encantadora".

En la localidad cumplirá su sueño de abrir un taller de restauración de muebles antiguos, pero no sabe cuándo podrá hacerlo, "dependerá de los trámites". En él realizará, por ejemplo, intervenciones en carpintería o estructura, tapicería o rejillas. También llevará a cabo reciclado de mobiliario. Se puede "transformar, pero sin faltarle al respecto al mueble, merece mantener su identidad", comenta con pasión la argentina, quien regresa así a sus raíces para hacer realidad un sueño.