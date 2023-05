Unha árbore caeu sobre unha escultura da ruta literaria de Fiz Vergara Vilariño

Unha árbore caeu sobre unha das esculturas da ruta literaria de Fiz Vergara Vilariña de Samos.

Árbore na escultura. EP

O exemplar precipitouse sobre a peza da artista sarriá Violeta Bernardo, situada en Santalla de Arriba, provocando danos, impedindo a visión da mesma e dando unha imaxe de total abandono do roteiro, segundo sinalaron desde o BNG samanense, que fixo pública esta situación.

Tamén hai estragos, dixo, no camiño de Santalla á fervenza de Augadalte, no que hai máis dun mes traballadores municipais comezaron a arranxalo, pero quedaron sen rematar os labores.

Este é un dos atractivos turísticos e culturais máis destacados do municipio, creado hai uns anos na honra do poeta Fiz Vergara Vilariño. Ademais, este sábado ten lugar o roteiro en memoria do autor, que se celebra cada ano en Santalla de Lóuzara.