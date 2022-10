Unha árbore cae no paseo do Malecón de Sarria e provoca danos na varanda

Unha das árbores da illa do Toleiro de Sarria caeu ao mediodía deste domingo cruzando a canle do río ata alcanzar cunha rama o paseo do Malecón, onde provocou desperfectos na varanda consistentes na rotura do cristal de protección. O suceso, que non causou danos persoais, aconteceu nun momento no que había terrazas instaladas nesta zona peonil e tan só uns días despois de que fosen cortados 80 exemplares nas ribeiras do río.

Foi arredor das tres da tarde, cando os hostaleiros do Malecón, os clientes dos seus locais e os viandantes se viron sorprendidos pola caída da árbore tras unha mañá na que soprou algo de vento, pero cunha intensidade que non facía presaxiar o suceso.

Segundo as testemuñas, foi unha sorte que ninguén resultase afectado xa que se trata dun paseo moi frecuentado, sobre todo na época estival por persoas de todas as idades. De feito, explican que xusto nese momento pasaba por alí unha moza que camiñaba mirando o seu teléfono móbil.

Os propios veciños avisaron o alcalde, Claudio Garrido, quen acudiu ata o lugar, así como a Policía Local e a empresa do servizo de limpeza, que se encargou de retirar os cristais rotos. Casualmente, a póla foi parar xusto no treito de varanda que levaba uns días danado e que acabou por escachar.

O incidente produciuse na mesma semana na que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), a través da empresa Tragsa e no marco dunha colaboración co Concello de Sarria, rematou os traballos de corte e retirada de 80 árbores ao longo dun quilómetro da ribeira do río, dende O Chanto ata Ameneirizas. Foron, en total, 74 exemplares secos e seis vivos, pero que supoñían un risco pola exposición de raíces á erosión e pola súa alta inclinación. No Malecón, en concreto, cortaron doce amieiros, todos eles secos.

Esa actuación veu motivada porque nos últimos meses caeron varias árbores, sobre todo no parque do Chanto, nalgúns casos con resultado de danos materiais.

Segundo o alcalde, o exemplar deste domingo non estaba seco, pero tiña unha raíz pouco profunda. Garrido anunciou que o Concello encargará un informe aos técnicos municipais sobre o estado doutras árbores de ribeira no treito urbano do río Sarria para evitar incidentes similares. Segundo dixo, prestarase especial atención á illa do Toleiro pola proximidade a un espazo tan concorrido como o Malecón.