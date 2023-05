Aprobada a RPT da residencia de Sarria na mesa de negociación

A mesa xeral de negociación do Concello de Sarria, da que forman parte CC.OO. UGT, CSIF e CIG, aprobou este mércores por unanimidade o proxecto de Relación de Postos de Traballo (RPT) da residencia de maiores Nosa Señora do Carme, un documento que recolle a creación de 18 novas prazas, entre elas a de director e a de médico.

A RPT deste organismo autónomo dependente do Concello terá agora que ser sometida ao criterio da xunta rectora e aprobación por parte do pleno da corporación.

Segundo informou o goberno, o proxecto validado dá cobertura legal a 47 postos de traballo, entre os existentes e os novos que se crearon coa modificación do cadro de persoal acordada no pleno extraordinario do día 10 e que se atopa a exposición pública.

Xunto coas prazas de director e médico, créanse dous novos postos de ATS e un de administrativo, ademais de persoal de atención directa aos maiores e de limpeza.

Segundo o alcalde, Claudio Garrido, a RPT "salda unha débeda histórica coas traballadoras da residencia e permite avanzar na profesionalización e xestión do persoal, valorando axeitadamente as súas funcións e fixando a percepción dun salario xusto".

Na súa opinión, dáselle así cobertura legal aos recursos humanos necesarios "para prestar unha atención digna e de máxima calidade aos usuarios e usuarias".

O alcalde agradeceu o labor dos representantes sindicais e o "esforzo" dos traballadores na negociación dun documento "importantísimo para normalizar o funcionamento da residencia e mellorar a calidade asistencial".

Sobre esta RPT tamén se pronunciou onte Eliseo Rivas, de UGT, quen explicou que se aceptaron todas as alegacións formuladas polos traballadores do xeriátrico (cinco delas na súa totalidade e unha sexta parcialmente) e valorou "a vontade política posta de manifesto polo alcalde".

Para aplicar esta Relación de Postos de Traballo unha vez supere todos os trámites, o pleno aprobou tamén na súa última sesión unha partida de 110.000 euros, máis outros 128.000 para subida salarial e estabilización de prazas. A RPT da residencia virá completar a do Concello, que xa está aprobada e dotada con un millón de euros.

Por outra banda, o xeriátrico ten aberto ata luns o prazo para a bolsa de auxiliares de clínica.