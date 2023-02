Pilar López: "Aprendín moitísimo coa política, pero non quero saber nada máis"

A polémica está sempre servida con Pilar López, tanto na etapa de alcaldesa como na oposición. A poucos meses de deixar a vida política, acaba de facer saltar polos aires o grupo municipal socialista ao votar en contra dos orzamentos fronte ao acordo da executiva local do PSOE de Sarria, á que se refire como "o brazo longo" do alcalde.

Xa esperaba ser expulsada do grupo municipal socialista por non votar a favor dos orzamentos?

Estrañoume máis que pasasen case un ano sen dicirme nada dende que me dei de baixa como militante que a expulsión de agora. Deime de baixa porque intentaron abrirme dous expedientes disciplinarios sen motivo ningún. Antes de que me boten, marcho.

Ese voto en contra dos orzamentos foi un intento, como se diría coloquialmente, de morrer matando?

Non, para nada, coincidiu así. Non me parece correcto aprobar uns orzamentos a tres meses das eleccións, con 350.000 euros de crédito para o de Monrabal. O que máis rabia me dá é que poñan de reféns os traballadores.

Pero non negará que lle gustaría darlle unha estocada, politicamente falando, a máis de un?

Eu non son rancorosa. O que non quero por nada do mundo é que volva Claudio saír alcalde, iso está claro, pero do resto… El foi quen me meteu e quen me sacou. Oxalá se estrompe nas eleccións (ri).

O partido asegura que vostede utilizou o voto en beneficio propio.

É para rir e non parar. Eu preparo os plenos, non é que vaia alí xogar ao Candy Crush. Se me sigo aferrando á acta de concelleira é por responsabilidade política, non por cen euros que cobro no pleno.

Cal é o problema coa executiva?

Téñeno eles comigo. Esta executiva é como un tentáculo de Claudio. A súa estratexia política é moi fácil de ver: quere ter manexado o PSOE porque sabe que para as eleccións maioría absoluta non vai sacar e necesita alguén con quen pactar. Necesita telo de man.

Na súa etapa de alcaldesa a executiva local abriulle un expediente a Garrido e agora ábrello a vostede. A que se debeu o cambio de criterio? A un cambio de persoas?

Claro, non é a mesma executiva. O único que debe quedar é o secretario (José Manuel López Torre), que tampouco é o que agora mesmo manda aí. El é o que tiña que pegar un golpe na mesa e dicir: "Ata aquí chegamos". Dos seis que forman a executiva catro son como o brazo longo de Claudio.

Pero antes de ter discrepancias coa dirección local, vostede tamén tivera desacordos coa provincial de Álvaro Santos e con José Antonio Quiroga na autonómica...

A min o que me daba rabia de Quiroga cando eu estaba con Caballero é que sabía que era un infiltrado. E ben se ve, que sigue aí e Gonzalo non.

Por que sempre a acompaña a polémica en cada cousa que fai?

Porque ao mellor non son politicamente correcta, non calo as cousas, non vivo da política e, aínda que soa malamente, non teño por que lamberlle o cu a ninguén. Eu metinme na política para intentar cambiar cousas sen cambiar eu.

E pensa que cambiou algo?

Non, porque é imposible. A política é fiel reflexo da sociedade, que é moi egoísta. O cidadán quere que lle arreglen as cousas persoais e o colectivo dálle igual. O político que máis dura é o político cacique.

Ao final, despois de oito anos de liortas, tanto vostede como Garrido están fóra do PSOE e queda un partido desfeito. Que futuro terá?

Eu creo que aínda pode volver arrexuntarse. Creo que se está partido non é pola miña culpa. Dos bandos que hai ningún é meu.

De quen son?

Un de Claudio e o outro do partido, dos militantes de toda a vida que Claudio foi apartando. Cada un que levantaba a man, poñíalle un pé enriba da cabeza. Esa xente aínda está aí, aguantando. Pero non puido facer nada porque Claudio sempre pegou puñaladas.

Cre que Benjamín Escontrela podería ser un bo candidato socialista?

Eu non me meto, é unha decisión que está tomando o partido. Se eles consideran que é o mellor candidato non teño nada que dicir.

Ultimamente nos plenos votan na mesma liña. Houbo algún tipo de achegamento con el?

Non. Eu o que estou facendo levo facéndoo os catro anos, Benjamín non, el cambiou de idea. Eu sigo e miña folla de ruta.

Cal será a súa postura de aquí a maio como non adscrita?

A que vexa máis correcta para os intereses do pobo.

Vai falar con Diego López para coordinarse nos plenos?

Diego se segue no PSOE el irá por un lado e eu polo outro como non adscrita. Agora farei o que a miña conciencia me diga.

Que xa era o que viña facendo...

Si, basicamente (ri).

Arrepíntese de entrar en política?

Non, porque aprendín moitísimo. Tiven momentos horribles, pero arrepentirme non porque me valeu para moito, sobre todo para aprender como é moita xente.

Que cambiaría do que fixo?

Pensaría un pouco máis as cousas antes de facelas. Ás veces equivoqueime un pouco, non sei.

Como cre que será recordado o seu paso polo Concello de Sarria?

"Otros vendrán que bueno te harán", di o refrán. Xa se verá. Eramos novatos e tivemos en contra a todos: a oposición e os nosos.

En certa maneira Garrido gañoulle a batalla política...

Bueno, o que ri último ri mellor. Aínda queda moita vida. Non se pode comparar esa batalla porque non estabamos en igualdade. Por exemplo, os boxeadores teñen que competir no mesmo nivel, se un peso pluma compite con outro distinto está claro quen vai gañar.

Seguindo con ese símil de boxeo, haberá un segundo round?

Pola miña parte non, porque eu non quero saber nada máis da política. O segundo round ao mellor é que o partido lle gaña a Claudio, non eu. Neste segundo round eu xa non vou estar.

Pode estar apoiando por detrás...

Non, non vou apoiar nada. Isto non quita que a derrota de Claudio apareza, aínda que non sexa pola miña vitoria.

A quen vai votar en maio?

O voto é secreto. Primeiro teño que saber os candidatos. Sempre se dixo que nas municipais se vota máis a persoa que o partido.