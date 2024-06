Aprendices da comunicación no IES Gregorio Fernández de Sarria

O IES Gregorio Fernández de Sarria está a levar a cabo varios proxectos cos que se pretende que o alumnado poida inmiscirse en actividades do ámbito da comunicación.

Conseguiron levalo a cabo a través de dúas iniciativas coma son Radio Bolboreta, fundada por Eduardo Rey no ano 2018, e a revista escolar Arela dun Soño, que comezou a súa andaina o ano pasado coordinada por Patricia Coucheiro, profesora de Filosofía.

A mestra non só mantivo en funcionamento durante este curso as dúas actividades, senón que engadiu á oferta do centro un concurso de curtametraxes e unha exposición sobre a actividade dos fareiros que inda están activos nas costas galegas.

Arela dun soño parte da materia Proxecto Competencial, a cal se basea na creación dun produto que teña un vencello coa comunidade. Para iso, Patricia Coucheiro recolleu a idea de retomar a revista escolar que houbo no centro, mais que levaba moitos anos parada.

"Durante todo o tempo fomos desenvolvendo a actividade, sobre todo no primeiro trimestre, onde fixemos actividades relacionadas co xornalismo escrito", comenta a mestra. Patricia Coucheiro asegura tamén que "a intención é que o alumnado se dea conta de que escribir un artigo require dun proceso de investigación e que faga que os cativos escriban, entrevisten e saquen fotos".

Recordo da figura de Eduardo Rey

A radio ocupou o segundo trimestre do curso, coa intención de manter vivo o traballo de Eduardo Rey durante o seu tempo no instituto. Patricia Coucheiro colleu o testigo para tamén poder continuar o labor de Radio Bolboreta. "A radio foi onde fixen as prácticas da carreira en Comunicación Audiovisual, mais o máis relevante era manter con vida a figura de Eduardo", asegura.

A terceira parte do traballo da materia está orientada a dar unha iniciación á linguaxe audiovisual. Para que o alumnado poida aplicar o aprendido, a profesora decidiu dar pé por primeira vez no centro a un concurso de curtametraxes. Para Patricia Coucheiro, "o gran problema foi o tempo, xa que o plantexamos de cara ao terceiro trimestre, mais tamén foi unha forma de que os cativos saiban que é posible facelo e que poidan compartir entre eles o traballo que fixeron".

Aínda que o tempo foi "limitado" para que puidesen reflexionar a idea temática que os alumnos querían transmitir, "houbo unha gran implicación para poder facer algún traballo". "Hai curtas moi valorables, coma unha curta en stop motion, algunha con carácter documental e tamén con temáticas intimistas", segundo apunta a mestra.

A coordinadora das actividades pensa que "as veces as persoas que están interesadas nas humanidades ou nas artes se atopan faltas de contido para poder canalizar as súas afeccións e estas iniciativas fan que comecen a entrar no mundo que lles gusta antes de chegar á universidade".

Un traballo sobre os fareiros galegos

Dende o alumnado, tamén se levou a cabo unha exposición sobre o labor dos poucos fareiros que traballan na costa galega. Está integrado no plan Proxecta, na liña do patrimonio cultural galego. Patricia Coucheiro explica que "o traballo xurdiu da materia de Antropoloxía para que puideran consultar hemerotecas, arquivos históricos e tamén poder facer entrevistas para conseguir adquirir coñecementos que residen na memoria oral e non en ningún escrito".

A investigación dos fareiros fixo que medrara o interés en levalo a cabo, xa que a profesión "está en perigo de extinción". O resultado do labor foi unha gran reportaxe na revista escolar, varios programas en Radio Bolboreta e unha exposición.

Nesta, "todo o alumnado puido participar, xa que se lles relatou a historia de catro fareiros de Galicia, fíxose unha crítica da privatización dos faros en vez de poder ser un espazo cun valor educativo, fixose un tramo do Camiño dos Faros a través do cal o alumnado de matemáticas fixo curvas de nivel e tamén a análise xeométrica do propio faro e, por último, os estudantes crearon poemas e ilustracións sobre os relatos da vida dos fareiros", explica a profesora.

Esta dinamización abre ao alumnado a poder iniciarse dunha forma "modesta" tanto na investigación coma nuns inicios de xornalismo, ademais de achegar unha realidade a cal non están acostumados e sobre a que teñen que adentrarse.