Antón Fortes saca do prelo o seu novo poemario, con contido autobiográfico

O escritor sarriao Antón Fortes, catedrático de Lingua e Literatura xubilado e tamén exconcelleiro, vén de sacar do prelo o que é xa o seu sexto libro de poemas. A obra, titulada Trânsito, editada por Chan da Pólvora e escrita en galego reintegrado, ten un importante contido autobiográfico, segundo sinala o autor, que comezou a escribir este poemario a finais do ano 2022, despois dunha intervención cirúrxica.

Antón Fortes (Sarria, 1957) decantouse por este título pola súas distintas acepcións. Así, o libro recolle en parte o seu transitar pola vida, pero tamén alude ao significado de tránsito como pasamento, nun momento no que o sarriao, a raíz da doenza que sufriu, comezou a interesarse por temas como a morte, a memoria ou o legado.

O título aglutina aínda dous conceptos máis: a transición de xénero e a transición política, dende o punto de vista da repercusión que este período histórico tivo para o autor a nivel afectivo e sexual. Así, o poemario configúrase en si mesmo como unha "transición" que amosa a "evolución dende neno nos afectos e na sexualidade", explica Fortes.

A obra artéllase en tres partes. A primeira delas, "Travessia ao passado", abrangue o período comprendido entre 1968 e 1992. A segunda, que leva por lema "Flow", vai dende 1993 a 2016, e a terceira, "Final", de 2017 en adiante.

Temáticas

Por estas páxinas transitan temas como o amor-paixón e o homoerotismo, pero dende unha perspectiva "máis calma", menos "visceral" que en poemarios anteriores e na que predomina a memoria e a saudade. "O libro ten un ton máis tenro e tamizado polo tempo", comenta.

Para a editorial, o sarriao converte os poemas "nunha especie de máquina emocional que nos traslada a unha época callada de dificultades no social e significada polas dúbidas de xénero no individual". Pero en Trânsito non só abrolla o pasado, senón que a obra xorde no presente marcada por unha crise "de saúde e de idade". "Responde tamén á necesidade dun exercicio de memoria terapéutica fronte á morte", di.

Triloxía

Este poemario -que se pode conseguir en Sarria na libraría-estanco Lago e en Lugo en Biblos e Trama- supón tamén o peche simbólico dunha triloxía formada por Figuras masculinas de meio-corpo, do ano 1997, e Sexto fetiche, do 2001, dous dos libros máis recoñecidos dentro da poesía homoerótica galega.

Segundo adianta o autor, que actualmente forma parte do grupo póetico das Lupercais, o seu desexo sería que esta triloxía saíse en Portugal baixo o título Ardência e que puidese ser traducida posteriormente ao castelán.

No ámbito da poesía, Antón Fortes publicou tamén Ofelia sen dó, gañadora do premio Leiras Pulpeiro, e no ano 2022 viu a luz Gris Cinza-Barbárie, Crisântemos e um Urbano Lugrís, dous poemarios editados conxuntamente. Ten, ademais, libros de literatura infantil e xuvenil e incursións na tradución e na escrita de guións.

Un novo libro de literatura xuvenil para final de ano

Entre os proxectos máis inmediatos de Antón Fortes figura a publicación dun novo libro de literatura xuvenil, que virá sumarse ás súas obras Fume, Caderno de animalista e Á sombra dos anacardios, e que prevé ter no mercado a finais de ano. Sairá da man da editorial pontevedresa OQO, a mesma que se encargou da edición das tres obras precedentes.



Será un álbum ilustrado, que xa ten definido a seu título, O Zoco, e no que Sarria terá un papel importante porque, segundo apunta o autor, tratará sobre un acontecemento sucedido na localidade no ano 1936.