La Anpa pide que se finalicen los trámites de desafectación de las viviendas del Frei Luis

La Asociación de Nais e Pais (Anpa) del Ceip Frei Luis de Granada de Sarria demandó que desde el Ayuntamiento realicen todos los trámites para pedir a la Consellería de Educación la desafectación de las antiguas viviendas de profesores.

El colectivo instó a que la administración local entregue toda la documentación requerida para ello y se haga una inspección técnica del edificio (Ite), resolviendo de ser necesario la declaración en ruinas. Además, propuso que en el lugar se construya un parque público cubierto, "aunque probablemente pasen más de 20 años antes de poder ejecutarlo".

Esta asociación mostró su "malestar" por los continuos anuncios de desafectación, "algo que sucede cada cuatro años y se olvida cada tres". La Anpa siente que "vuelve a ser engañada" con este asunto, al igual que el consejo escolar, ya que "hacen ver que se cuenta con su opinión cuando las decisiones las toman antes de proponerlas".

El colectivo también denunció que el Concello no aportó a la Xunta toda la documentación requerida, tal y como le informó la jefatura territorial de Lugo.

Según explicó, en 2014 se presentó petición de desafectación y en noviembre de ese año desde Santiago emitieron una orden para iniciar el proceso y solicitaron documentación. Ya en febrero de este año el Ayuntamiento emitió "una certificación de acuerdo de pleno" y el 9 de marzo la Xunta requirió más documentación. El pasado 18 de octubre "se pide la opinión del consejo escolar para la desafectación y el proceso ya estaba iniciado", se quejó.

El pasado día 7 aseguró que desde la asociación, "cansados de propuestas que no tienen fin", demandó que se llevara a cabo la Ite en las viviendas, pues aseguró que no se hizo a pesar de que es "obligatorio para viviendas con más de 50 años". Considera que el inmueble "no cumple los requisitos mínimos de habilitabilidad, salubridad y seguridad", aunque están en plena zona escolar. Además, dijo, está ocupado y en la zona hay "ratas, electrodomésticos tirados en los patios, jeringuillas, fuego y humo dentro de las viviendas, grietas y derrumbes".

El día 7 también pidió poder presentar proyectos sobre el uso de las viviendas. Denunciaron que todavía no recibieron respuesta del Ayuntamiento y que el martes la Xunta les informó que la Administración local no presentó más documentación desde febrero.

El colectivo de padres, que "queda totalmente al margen de cualquier sigla política", aseguró que "las promesas no valen, necesitamos hechos".