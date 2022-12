O ano no que o Rei visitou a vila de Sarria

Tiveron que pasar 110 anos para que Sarria recibise de novo unha visita real. Se no 1912 foron Alfonso XIII e Victoria Eugenia os que facían alto na vila para asistir a misa no convento, neste 2022 correspondeulle ao seu bisneto, Felipe VI, pisar terras sarriás para achegarse ata o cuartel da Garda Civil, nun acontecemento histórico por partida dobre xa que tamén foi a súa primeira estadía na provincia en calidade de xefe do Estado.

Ocorreu o 26 de abril, nunha data xa gravada na memoria colectiva dos sarriaos, que saíron en masa para recibir o Rei. Persoas de todas as idades, incluído un gran número de escolares, achegáronse ata a Rúa Castelao para saudar a Felipe VI, que non escatimou apretóns de mans, palabras nin fotos coa multitude alí congregada.

A importancia de Sarria no Camiño de Santiago foi o feito propiciatorio desta visita real. En plena prolongación do Ano Santo 2021-2022, o monarca elixiu a vila para coñecer de primeira man o labor que desenvolven os axentes da Garda Civil na ruta xacobea.

Vestido co uniforme do Exército de Terra, Felipe VI aterrou en helicóptero na Ribela e foi trasladado nun coche da Casa Real ata o cuartel, onde agardaban o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e a directora da Garda Civil, María Gámez, entre outras moitas autoridades. O piquete de honra e o Himno de España deron inicio a unha visita de dúas horas e media, nas que percorreu unha exposición sobre os medios e especialidades que destina a Benemérita á protección do Camiño.

O Rei coñeceu tamén por dentro a casa-cuartel, enviou unha mensaxe por radio a todos os axentes de servizo na comandancia e estreou un selo da Garda Civil para as credenciais dos peregrinos.

A xornada rematou cun brinde privado cos axentes de Sarria, as familias e os membros da corporación, agás o BNG, que cualificou a monarquía de "institución caduca, antidemocrática e herdeira dun réxime fascista". En nome do Concello, o alcalde, Claudio Garrido, agradeceu a presenza de Felipe VI na vila e fíxolle entrega dunha fotografía da visita que realizan seus bisavós 110 anos atrás.

Ponte Ribeira recobra o paso

Non houbo que agardar máis dun século como no caso da estancia real, pero si oito longos anos que se fixeron eternos e que afectaron ao Camiño, á economía local e á imaxe de Sarria. A Ponte Ribeira recobrou por fin neste 2022 o tránsito que perdera no 2014 por mor do fracasado plan de encanamento do río. Fíxoo cunha pasarela provisional que custou 150.000 euros, aportados pola Deputación, e un enfrontamento entre Concello e Xunta, que inicialmente non autorizou esta obra e que acabou por outorgar o permiso tras un recurso da administración local.

A finais de abril abriu a parte peonil da pasarela metálica e uns días despois o único carril para os vehículos, separados ambos espazos por unha varanda e con semáforos que regulan o paso dos coches nun ou noutro sentido.

Segundo as condicións que estipulou Patrimonio, esta infraestrutura deberá ser retirada en catro anos para darlle unha solución definitiva a Ponte Ribeira. Mais, en vista do tempo que tardou en chegar este remedio, non é de estrañar que se reciba con escepticismo a súa provisionalidade.

Este ano no que entraron en servizo os primeiros 10,5 quilómetros da autovía a Nadela, tamén foi especial en Paradela, que celebrou o bicentenario do Concello, e Láncara, onde abriu a Casa Museo Ángel Castro, un centro de interpretación da emigración galega.