Amistades paso a paso

En el Año Santo de 2004 están los inicios de la asociación Grupo Xacobeo Sarria. A aquel primer recorrido por el Camino Francés le seguirían, paso a paso, otras muchas rutas que llevaron a los miembros de este colectivo por lugares de Galicia, Asturias, León y el norte de Portugal.

Hace 15 años José Manuel Cela y unos amigos decidieron, al ser Xacobeo, recorrer el Camino Francés, pero el "boca a boca" hizo que se sumaran más y más personas hasta completar "dous autobuses", cuenta. Entonces realizaron esta ruta jacobea desde O Cebreiro por etapas en fines de semana. Ya en el siguiente Año Santo, en 2010, organizaron de nuevo una peregrinación por el mismo Camino, aunque desde Astorga. "Xuntáronse cento e pico persoas en cada viaxe", recuerda José Manuel Cela, quien preside la asociación.

Cada año completaron una ruta jacobea. En 2011 fue el turno del Camino Primitivo desde Pola de Allande, mientras que en 2012 le tocó al del Norte desde Avilés. En los dos años siguientes recorrieron el Portugués desde Oporto. Al mismo tiempo realizaron excursiones y rutas, las que continúan a día de hoy con "éxito" de participación.

Todos los viajes gustaron, pero algunos de los que más fueron las rutas de la Ecovia do Vez de Portugal, Xanas de Asturias y el Cañón do Río Eume. Esta última tiene "bastante dificultade e non é apta para nenos pequenos nin xente con vertixe", explica.

El colectivo programa cada año rutas de senderismo aptas para todas las edades, que se compaginan con visitas culturales

Vecinos de toda la comarca de Sarria, Lugo, Rábade, Ribadeo o Ponferrada participan en las actividades de Grupo Xacobeo, que se constituyó como asociación en el año 2017 y en la actualidad cuenta ya con 103 socios. "O boca a boca e a publicidade fan que se vaia animando a xente", apunta Cela.

Ahora están "moi de moda" las rutas de senderismo y las organizadas por el colectivo son "propicias para a gran maioría da xente, para todas as idades". "Son de dificultade media-fácil", aclara. Esa es una de las claves para la buena acogida de las mismas. Las rutas se compaginan con visitas a monumentos y lugares de interés de la zona. "Camiñamos pola mañá e pola tarde facemos visitas culturais", explica el presidente. Además, incluyen la comida y a los participantes les gusta, señala, "moito compartir mesa".

Estas excursiones fomentaron nuevas amistades entre los excursionistas, dice. Hay personas que no se pierden ni una ruta, "van chova, neve ou faga sol". La asociación ya prepara nuevos viajes para 2020, cuando tendrán como destino León, el norte de Portugal y Asturias. En esta última comunidad conocerán, por ejemplo, la Ruta del Cares.

También recorrerán distintos puntos de la provincia de Lugo, donde hay "rutas moi bonitas e hai moita xente que non as coñece", indica José Manuel Cela, quien anima a participar en las actividades y "gozar dun domingo coa asociación, camiñando e coñecendo novos lugares".